Invitation aux médias - Le ministre Gaétan Barrette annoncera des investissements concernant la région de Laval







QUÉBEC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, madame Francine Charbonneau, feront une annonce concernant des investissements visant à diminuer l'attente dans les hôpitaux de la région de Laval.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de la députée de Fabre, madame Monique Sauvé, du député de Sainte-Rose, monsieur Jean Habel et du député de Laval-des-Rapides, monsieur Saul Polo.

DATE : Le vendredi 10 février 2017



HEURE : 15 h



ENDROIT : Bureaux du CISSS de Laval

Tour A, Salles 115, 117, 118

800 boul. Chomedey.

Laval (Québec) H7V3Y4

