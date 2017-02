Global Diversified Investment Grade Income Trust II rachat des parts et paiement de la valeur liquidative







MONTREAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (la « Fiducie ») annonce qu'elle a procédé au rachat de toutes ses parts en circulation à un prix de 0,24 $ par part, soit la valeur liquidative au 9 février 2017. Cette valeur pourra être ajustée en fonction de la retenue décrite ci?dessous. Le paiement du prix de rachat a été effectué ce jour.

Une somme de 0,03 $ par part a été retenue afin de couvrir tous les frais engagés par la Fiducie jusqu'à sa dissolution. Une fois ces frais payés, le solde, s'il en est, sera distribué à titre d'ajustement du prix de rachat. Il est prévu que ce paiement soit effectué le ou avant le 31 décembre 2017.

À propos de la Fiducie

Jusqu'au 2 décembre 2016, la Fiducie procurait une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés. Depuis le règlement des pertes le 2 décembre 2016 et la terminaison du dernier contrat financier, la Fiducie a entamé sa liquidation et annoncé le 19 janvier dernier le rachat de ses parts en circulation.

http://info.fbn.ca/trusts

