BLG lance Fusions et acquisitions : assises

Cette nouvelle ressource aborde les principales facettes liées à la négociation et à réalisation d'une opération de fusion et acquisition

TORONTO, le 9 févr. 2017 /CNW/ - Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est heureuse d'annoncer le lancement de Fusions et acquisitions : assises, une nouvelle ressource instructive. Il s'agit d'une série d'articles qui traiteront en profondeur de divers aspects des opérations de fusion et acquisition (FA), de leur commencement jusqu'à leur terme, comme les ententes de confidentialité, la négociation de protections des ententes et la prestation de conseils aux comités spéciaux. Si l'accent est mis sur les opérations mettant en jeu des sociétés ouvertes, la publication de BLG s'applique également aux FA de sociétés fermées.

Le premier article, intitulé « Introduction à une opération de fusion et acquisition », présente les principaux points de droit et processus qui doivent être pris en compte dans le cadre d'une FA, comme le contrôle diligent, les approbations, le financement, la structure et les échéanciers. Bien que chaque opération soit unique, ces processus et autres questions sont généralement aussi importants pour les acheteurs que pour les vendeurs.

« Nous faisons le maximum pour aider nos clients à s'y retrouver dans le domaine complexe des fusions et acquisitions, et pour leur offrir des outils qui les renseignent davantage sur les aspects clés de telles opérations », a déclaré Frank Callaghan, chef national du groupe Droit des sociétés et marchés financiers de BLG. « Comme nous prévoyons une activité intense sur le front des FA en 2017, il est de plus en plus important que nos clients soient bien préparés à cette éventualité ».

Le groupe Fusions et acquisitions de BLG allie l'expérience et l'expertise au dynamisme et à l'engagement pour obtenir les meilleurs résultats possibles. On trouve, au sein de notre équipe de base de professionnels, des avocats qui se concentrent sur la négociation et l'exécution des opérations de fusion et d'acquisition visant des sociétés tant ouvertes que fermées; ceux-ci travaillent de concert avec des avocats exerçant dans d'autres disciplines du cabinet qui s'avèrent essentielles dans le cadre de FA, comme la fiscalité, les valeurs mobilières, la concurrence, l'examen des investissements étrangers, le litige, la propriété intellectuelle et les technologies de l'information de même que le droit de l'environnement. L'objectif principal de BLG est d'offrir les meilleurs résultats possibles.

