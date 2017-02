Les stations de radio étudiantes et communautaires s'associent aux principaux radiodiffuseurs avec le lancement de Radioplayer Canada







-- L'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (NCRA/ANREC) joint ses stations membres à Radioplayer Canada --

-- De nouveaux diffuseurs privés ont récemment été confirmés, dont Bayshore Broadcasting, Blackburn Radio, Blackgold Radio, Byrnes Communications, CAB-K Broadcasting, Fabmar Communications et Westman Communications Group --

-- Les groupes ayant déjà fait l'objet d'une annonce sont Central Ontario Broadcasting, Clear Sky Radio, Cogeco Media, Corus Entertainment, Durham Radio, Golden West Broadcasting, Harvard Broadcasting, Larche Communications, Newcap Radio, Jim Pattison Broadcast Group, Rogers Media, Rawlco Radio, RNC Media, Saskatoon Media Group et Vista Radio --

-- Radioplayer Canada, la plus récente version d'une application radio européenne de haut niveau, sera disponible en format IOS, Android ou par le lecteur à l'écran --

TORONTO, le 9 févr. 2017 /CNW/ - L'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (NCRA/ANREC) du Canada s'est jointe à un consortium d'importants radiodiffuseurs en pleine croissance, lequel représente plus de 400 stations qui se sont regroupées afin de lancer au Canada la technologie de l'application de lecture en continu Radioplayer Canada.

L'annonce en ayant été faite plus tôt cet automne, l'application gratuite de Radioplayer Canada offrira aux auditeurs l'accès à pratiquement tous les contenus musicaux, parlés et de divertissement sur tout appareil connecté, n'importe quand et n'importe où. Cela comprend désormais plusieurs stations étudiantes et communautaires parmi les plus dynamiques et les plus importantes.

« La possibilité de mettre ainsi en évidence les grands talents de près de 10 000 diffuseurs et collaborateurs dans le secteur étudiant et communautaire est d'une grande importance pour le monde de la radio, sans compter le marché du bénévolat canadien, a dit Barry Rooke, directeur général de la NCRA/ANREC. Nous sommes excités à l'idée de travailler avec nos partenaires de l'industrie afin de faciliter la découverte de tous les types de radios et c'est ce que fait Radioplayer Canada. Il donne la possibilité de trouver de la nouveauté et de l'aimer. »

Radioplayer Canada fournira aux Canadiens un accès immédiat à leur station préférée, que son contenu soit le divertissement, les nouvelles, le sport ou la radio parlée - le tout au même endroit.

« Les stations étudiantes et communautaires constituent une composante essentielle du secteur radiophonique de notre pays, affirme Michael Hill, directeur général de Radioplayer Worldwide. Elles sont un centre de formation pour les innovateurs de l'industrie; c'est ce qui est formidable dans l'appui de Radioplayer Canada à cette initiative. C'est inclusif, coopératif et égalitaire - des valeurs communes au Canada et à Radioplayer. »

Les auditeurs pourront accéder partout au pays aux diffusions en direct et aux reprises grâce à l'application par navigateur de Radioplayer Canada et sur les appareils connectés à l'aide des applications IOS ou Android, y compris les intégrations avec CarPlay d'Apple, Android Auto, Chromecast et les montres intelligentes.

Radioplayer Canada permettra de réunir les stations étudiantes et communautaires avec celles de Bayshore Broadcasting, Blackburn Radio, Blackgold Radio, Byrnes Communications, CAB-K Broadcasting, Central Ontario Broadcasting, Clear Sky Radio, Cogeco Media, Corus Entertainment, Durham Radio, Fabmar Communications, Golden West Broadcasting, Harvard Broadcasting, Larche Communications, Newcap Radio, Jim Pattison Broadcast Group, Rogers Media, Rawlco Radio, RNC Media, Saskatoon Media Group, Vista Radio et Westman Communications Group, entre autres.

À propos de Radioplayer Canada

Radioplayer Canada est le résultat d'une étroite collaboration et de partenariat entre plusieurs des meilleurs radiodiffuseurs canadiens offrant aux auditeurs une expérience de première qualité d'écoute en ligne ur un large éventail de plateformes et d'appareils connectés, sur téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs et dans les automobiles. Radioplayer Canada réunit les diffuseurs, favorise une saine compétition quant au contenu et permet à la radio de rivaliser avec d'autres formes d'audio numérisé. Pour plus d'information, voir www.radioplayer.ca ; suivre @radioplayercanada sur Twitter.

À propos de Radioplayer Worldwide

Radioplayer Worldwide est un partenariat entre UK Radioplayer, 7digital et les pays qui ont déployé Radioplayer sur leur territoire. Radioplayer a débuté au Royaume-Uni où la BBC et la radio commerciale ont joint leurs efforts afin d'explorer de nouvelles collaborations technologiques au sein de l'industrie. Radioplayer UK bénéficie d'un auditoire de 7 millions d'utilisateurs individuels par mois. Radioplayer est maintenant actif à travers le monde entier. Pour plus d'information, voir www.radioplayerworldwide.com ; suivre @rpworldwide sur Twitter.

