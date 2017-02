Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, affirme que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental de la personne







OTTAWA, le 9 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Perry Bellegarde, le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), a fait la déclaration suivante au sujet du rapport de la Fondation David Suzuki sur l'eau potable dans les communautés des Premières Nations en Ontario, intitulé Verre à moitié vide? Première année des progrès réalisés pour résoudre le problème des avis concernant la qualité de l'eau potable dans neuf communautés des Premières Nations en Ontario :

« L'accès à l'eau potable est un droit fondamental de la personne que la plupart des Canadiens tiennent pour acquis, mais qui est refusé à trop de communautés des Premières Nations depuis trop longtemps. Pour garantir un avenir sûr et sécuritaire à nos enfants et à nos jeunes, on doit éliminer les avis concernant l'eau potable pour toutes les Premières Nations. Nous continuons à réclamer que des démarches soient entreprises en ce sens et à suivre de près les progrès réalisés au regard des engagements du gouvernement fédéral sur l'élimination des avis concernant l'eau potable. La meilleure approche que peut adopter le Canada pour éliminer les avis concernant l'eau potable est de collaborer avec les Premières Nations, comme l'exige la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Mettre fin à ce problème de longue date constitue un important indicateur de progrès sur la voie de la réconciliation. »

Ce rapport peut être consulté à l'adresse : http://davidsuzuki.org/publications/reports/2017/DrinkingWaterAdvisory/ (en anglais)

L'Assemblée des Premières Nations est un organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

SOURCE Assemblée des Premières Nations

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 16:40 et diffusé par :