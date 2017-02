Le premier ministre du Canada et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami annoncent la création du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne







IQALUIT, le 9 févr. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau et des dirigeants inuits ont signé aujourd'hui une déclaration à Iqaluit en vue de créer le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne. La Déclaration de l'Inuit Nunangat témoigne de l'engagement commun de l'Inuit Tapiriit Kanatami et du gouvernement du Canada à l'égard du renouvellement de la relation entre les Inuits et la Couronne et souligne leur objectif commun visant à créer de la prospérité pour tous les Inuits, ce qui est dans l'intérêt de tous les Canadiens.

Le comité assurera l'avancement de priorités communes pour les Inuits et le gouvernement du Canada, notamment la mise en application de revendications territoriales inuites, le développement social et la réconciliation entre les Inuits et le gouvernement du Canada. À partir de maintenant, le comité suivra de près les dossiers prioritaires identifiés et fera état des progrès réalisés.

Alors que la nouvelle relation entre les Inuits et la Couronne continue d'évoluer, des mesures immédiates seront prises dans le but de remédier aux douloureux souvenirs du passé, notamment les réinstallations et le traitement des Inuits durant l'épidémie de tuberculose des années 1940-1960.

Citations

« En décembre dernier, j'ai promis que des ministres fédéraux et des dirigeants inuits participeraient régulièrement à des rencontres pour se pencher sur des enjeux importants. Aujourd'hui, nous donnons suite à cet engagement en signant la Déclaration de l'Inuit Nunangat avec nos partenaires inuits. Même si beaucoup reste à faire pour résoudre les problèmes sociaux, culturels, économiques et environnementaux particuliers auxquels les Inuits font face chaque jour, nous irons de l'avant ensemble en nous appuyant sur une relation renouvelée et respectueuse entre les Inuits et la Couronne dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne jouera un rôle important alors que nous agissons sur des dossiers prioritaires pour les Inuits et les Canadiens. Ce comité augmentera la coopération entre l'Inuit Tapiriit Kanatami et le gouvernement fédéral, ce qui nous permettra de continuer à renouveler la relation entre les Inuits et la Couronne de façon durable et positive. »

- Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

Faits saillants

Le Comité est composé du premier ministre et de certains ministres fédéraux, du président Natan Obed au nom de l'Inuit Tapiriit Kanatami, du président et directeur général Duane Smith au nom de la société régionale Inuvialuit, de la présidente Aluki Kotierk au nom de la société Nunavut Tunngavik inc., de la présidente Jolie Tukkiapik au nom de la société Makivik, et du président Johannes Lampe au nom du gouvernement du Nunatsiavut.

au nom de l'Inuit Tapiriit Kanatami, du président et directeur général au nom de la société régionale Inuvialuit, de la présidente Aluki Kotierk au nom de la société Nunavut Tunngavik inc., de la présidente au nom de la société Makivik, et du président au nom du gouvernement du Nunatsiavut. Le Comité réunit aussi les présidents du Conseil national des jeunes Inuits, de l'Association des femmes inuites du Canada et du Conseil circumpolaire inuit (Canada) à titre d'observateurs.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 17:01 et diffusé par :