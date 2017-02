La grande coalition syndicale multiplie les rencontres pour la sauvegarde du système de santé publique







RIMOUSKI, QC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Lancée début janvier par le SCFP et la FTQ, la coalition syndicale pour la sauvegarde et l'amélioration du système de santé public posera une action concrète demain en rencontrant le lieutenant du NPD pour le Québec, Alexandre Boulerice, député de Rosemont-La-Petit-Patrie et le potentiel candidat à la chefferie du parti et député de Rimouski Neigette-Témiscouata-Les Basques, Guy Caron pour les sensibiliser à la situation critique du système de santé et de son importance capitale pour le développement économique et social de la région.

Une étude publiée cette semaine indique que la proposition du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux transferts en santé démontre clairement que cet entente contribuerait à détériorer davantage le système de santé. Seuls l'Ontario et le Québec n'ont pas accepté l'offre du fédéral.

« Le NPD doit mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il bonifie l'offre de manière à permettre un réinvestissement massif pour ajouter les ressources et améliorer les conditions de vie et de travail des employés du réseau », a déclaré Marc Ranger, directeur québécois du SCFP présent pour l'occasion.

Étant l'organisation représentant le plus grand nombre de travailleuses et travailleurs de la santé au Canada, le SCFP-FTQ est l'acteur le mieux placés pour faire bouger cet important dossier auprès des instances politiques, c'est pourquoi il entreprend demain cette action.

Comptant plus de 110 000 membres au Québec, le SCFP représente 19 600 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec et près de 200 000 au Canada.

