Négociations à l'Université Laval - Déclaration du vice-recteur exécutif et au développement de l'Université Laval, M. Éric Bauce

QUÉBEC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En accord avec sa philosophie de gestion, l'Université Laval désire continuer à offrir des conditions de travail qui favorisent la qualité de vie et l'engagement des employés envers la mission d'enseignement et de recherche. Tel que véhiculé dans les médias par le Syndicat des employées et employés de l'Université Laval (SEUL), les deux principaux éléments sur lesquels l'Université et le SEUL s'efforcent de s'entendre au cours des derniers mois concernent la mobilité volontaire des employés au sein de l'institution et les régimes de retraite.

En ce qui concerne la mobilité volontaire, je tiens à rappeler qu'il n'est pas question, compte tenu des valeurs de l'Université Laval, de déplacer un employé au sein de l'organisation, que ce soit pour de courtes ou de longues durées, sans son accord.

Au chapitre des régimes de retraite, nous désirons assurer la pérennité des régimes de retraite et une rente qui augmente chaque année, tant pour les personnes présentement à la retraite que pour celles qui sont en emploi. Pour ce faire, et dans le respect de l'esprit de la nouvelle Loi 13, nous avons soumis que les retraités ?font partie de la solution?. Cela est partagé par l'ensemble de nos syndicats, dont les membres ont des régimes à prestations déterminées, à l'exception du SEUL. Comme nous l'avons mentionné publiquement à plusieurs reprises au cours des dernières années, nous pensons que le fardeau des déficits des régimes de retraite ne peut être exclusivement porté par les personnes présentement en emploi au sein de notre institution.

J'invite le SEUL à dialoguer et à aborder la problématique des régimes de retraite sous l'angle des principes ayant trait à l'équité intergénérationnelle, à la pérennité des régimes de retraite et à l'équité entre les divers groupes d'employés.

