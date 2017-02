Georges St-Pierre lance un défi à Steve Bégin : Finis ton secondaire sur ton cellulaire?!







MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À quelques jours des Journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 13 au 17 février prochains, c'est en présence des ambassadeurs Georges St-Pierre et Steve Bégin qu'a eu lieu ce matin le lancement officiel de la toute nouvelle plateforme ChallengeU.

ChallengeU stimule le retour aux études des jeunes de plus de 16 ans qui ont besoin d'apprendre autrement. La plateforme permet de terminer gratuitement ses études secondaires en ligne, aucune présence en classe n'étant requise. Pour motiver les élèves, les cours sont présentés comme un jeu vidéo où l'on doit compléter des missions et réussir les exercices pour accéder aux prochains niveaux. Suite à la réussite de leurs cours sur ChallengeU, les élèves sont prêts à faire les examens du Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur (MEES) pour obtenir leur diplôme d'études secondaires. Les commissions scolaires partenaires assurent l'accompagnement des élèves tout au long de leur parcours.

« Cette plateforme s'inscrit comme un outil exceptionnel pour ceux et celles qui, pour des raisons diverses, n'ont pas terminé leur secondaire et qui désirent se donner une nouvelle chance de réussir dans la vie» mentionne Mme Michèle Fortin, présidente du Conseil d'administration de Diplômatiqc.

Georges St-Pierre lance un défi à Steve Bégin

La légende des arts martiaux mixtes Georges St-Pierre a mis au défi son ami Steve Bégin, ancien joueur des Canadiens de Montréal, de terminer son secondaire avec ChallengeU. «?Nous avons tous des parcours différents qui sont le résultat d'une suite de choix. À l'époque, j'ai dû faire des choix afin de poursuivre ma carrière dans la LNH. Aujourd'hui, l'approche ChallengeU me permet l'impensable : retourner à l'école et finir mon secondaire?», a déclaré Steve Bégin.

ChallengeU combine à merveille toutes les possibilités humaines et numériques d'un apprentissage individualisé où chaque étudiant progresse à son rythme sur l'appareil de son choix (cellulaire, tablette, ordinateur), peu importe où il se trouve.

Avec ChallengeU, les enseignants des commissions scolaires partenaires peuvent suivre à distance la progression de chaque élève. De plus, ils peuvent adapter en temps réel les activités d'apprentissage en fonction de leurs besoins.

«?J'ai toujours cru à l'importance de l'éducation. Aujourd'hui, je lance un défi à tout le Québec : challengez vos proches à terminer leur secondaire. C'est notre responsabilité à tous?» a souligné M. Georges St-Pierre lors de la conférence de presse.

Pour amorcer votre retour à l'école, visitez challengeu.com/gsp et remplissez le formulaire d'inscription. Un conseiller en formation assigné par les commissions scolaires partenaires vous contactera afin d'établir votre profil de formation. Vous pourrez ainsi commencer vos cours rapidement, car avec ChallengeU votre réussite n'a pas de limite?!

Essayez notre démonstration dès maintenant en textant le mot clé : demo au 514-900-3030.

À propos de ChallengeU

Depuis 2011, ChallengeU, une entreprise 100% québécoise, développe une plateforme interactive de création et de partage d'activités d'apprentissage accessibles sur les mobiles, tablettes, ordinateurs et tableaux interactifs pour les enseignants du Québec. Jusqu'à maintenant, quelque 600 000 activités ont été partagées auprès de plus 140 000 élèves du secteur des jeunes (primaire et secondaire). En collaboration avec l'OBNL Diplômatiqc, ChallengeU lance aujourd'hui une solution complète de formation en ligne (en classe et à distance), conforme aux exigences des programmes du MEES (Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur), visant à augmenter les taux de diplomation en formation générale des adultes.

À propos de Diplômatiqc

Diplômatiqc est un organisme à but non lucratif, qui opère à titre d'agent de liaison entre les centres d'éducation aux adultes des commissions scolaires et ChallengeU. Diplômatiqc offre un accompagnement dans l'implantation des services de formation offerts par ChallengeU, incluant la formation des enseignants des centres d'éducation des adultes, l'accompagnement de la direction dans l'optimisation de ses ressources financières et le soutien administratif dans la gestion des dossiers des élèves et la déclaration de la clientèle par la commission scolaire.

