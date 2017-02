Internet Garanti de Vidéotron Service Affaires : l'assurance d'une connexion fiable et performante pour les entreprises







MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Vidéotron Service Affaires lance aujourd'hui Internet Garanti, une solution éprouvée qui permet d'assurer aux entreprises, spécialement dans le secteur du commerce de détail, la continuité de leurs affaires. À l'ère du paiement numérique, toutes les entreprises souhaitent compter sur une stabilité de connexion Internet, et Vidéotron Service Affaires s'appuie sur la performance et la fiabilité combinée de ses réseaux Fibre hybride et LTE pour répondre à ce besoin.

En cas d'interruption du service Internet filaire, le réseau LTE sans fil prendra automatiquement le relai pour assurer la continuité de la connexion de façon fluide. De plus, grâce à la surveillance proactive du lien Internet par Vidéotron Service Affaires, le retour à la connexion primaire s'effectuera dès qu'elle sera de nouveau disponible. Aucune action n'est requise; le passage de l'un à l'autre des réseaux se réalise de façon entièrement autonome. Cette option porte donc bien son nom : la connexion Internet est garantie 99,9 % du temps.

En optant pour cette solution, les entreprises profitent d'une véritable tranquillité d'esprit et peuvent se consacrer pleinement à leurs activités. « La performance de nos entreprises clientes est réellement notre raison d'être. Avec Internet Garanti, nous leur assurons une connexion doublement fiable qui leur permettra de se concentrer sur leurs priorités d'affaires », déclare Frédéric Déry, vice-président ventes et marketing, Vidéotron Service Affaires.

Compatible avec les services Fibre hybride allant jusqu'à 100 Mbit/s sur tout le territoire de Vidéotron, l'option Internet Garanti répondra aux besoins de la très grande majorité des entreprises du Québec.

À propos de Vidéotron

Vidéotron ( www.videotron.com ), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 30 septembre 2016, Vidéotron comptait 1 695 700 clients à son service de télédistribution, dont 1 570 800 clients à la télé numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 596 100 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2016. À cette date, Vidéotron avait activé 867 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 265 100 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une onzième année consécutive, le prestigieux titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, selon un sondage Léger.

