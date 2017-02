L'Université McMaster lance la version française du Portail sur le vieillissement optimal de McMaster - un site Web unique qui vise à soutenir le vieillissement en santé grâce à des informations basées sur des données probantes







HAMILTON, Ontario, Feb. 09, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Étant l'un des chefs de file dans le domaine de la recherche sur le vieillissement au Canada, l'Université McMaster a créé le Portail sur le vieillissement optimal de McMaster en 2014. Cette ressource en ligne unique appuie les objectifs de vieillissement en santé d'une population canadienne vieillissante. L'équipe de recherche qui a conçu le Portail est très fière d'annoncer le lancement de la version française du Portail que l'on peut trouver sur www.mcmastervieillissementoptimal.org



« Nous avons connu un grand succès avec le Portail sur le vieillissement optimal de McMaster jusqu'à présent, y compris auprès d'un public mondial qui ne cesse de croître. Nous avons également reçu d'importants appuis de responsables gouvernementaux et de professionnels de la santé qui encouragent les personnes âgées et leurs aidants à accéder à cette précieuse ressource », a déclaré Monsieur Parminder Raina, Directeur scientifique de l'Institut de recherche sur le vieillissement de McMaster. « Nous sommes fiers de rendre accessible cette ressource de santé d'une valeur inestimable aux publics francophones au Canada et à l'étranger. »

L'honorable Dipika Damerla, ministre des Affaires des personnes âgées de l'Ontario, abonde dans le même sens : « La version française du Portail sur le vieillissement optimal est une ressource de santé d'une valeur inestimable pour les francophones en Ontario et partout au pays. Félicitations à l'Université McMaster pour votre leadership éclairé qui permet de faire le pont entre les recherches sur le vieillissement et les préoccupations pour la santé des aînés canadiens. »

La Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario (FARFO) félicite et remercie l'Université McMaster pour les recherches sur le vieillissement optimal et pour avoir créé un Portail thématique. « La version française du Portail est doublement appréciée puisque les francophones pourront prendre des décisions éclairées en matière de santé ou autres thèmes et seront ainsi sensibilisés sur les divers aspects sociaux du vieillissement », souligne la présidente de la FARFO, Élizabeth Allard.

L'Internet déborde de sites Web offrant de l'information sur la santé. Toutefois, ce qui distingue le Portail est qu'il rend accessibles les meilleures données probantes issues de la recherche, et ce, de manière simple et compréhensible. Les utilisateurs peuvent ainsi prendre des décisions éclairées et effectuer des changements dans leurs habitudes de vie qui favorisent un vieillissement optimal.

Le Portail offre divers contenus, dont des billets de blogue (de courts articles visant à soutenir le vieillissement en santé et qui sont écrits par des experts), des évaluations de ressources Web (des évaluations de ressources en ligne basées sur une échelle de notation de 5 étoiles), ainsi que des résumés de données probantes (des résumés en langage simple qui présentent les principaux messages d'études scientifiques récentes et de grande qualité). Le Portail offre également une chronique hebdomadaire qui aborde des nouvelles portant sur le vieillissement qui ont marqué l'actualité, et ce, à la lumière des données probantes. Les contenus du Portail reposent sur trois excellentes bases de données qui ont été créées à l'Université McMaster, ainsi que sur les avis d'experts sur le vieillissement. En 2017, le Portail étendra la portée de ces contenus au-delà des considérations liées à la santé afin d'inclure un contenu supplémentaire portant sur les aspects sociaux du vieillissement.

« Compte tenu du nombre croissant d'aînés au Canada, l'un de nos problèmes de santé et de politique sociale les plus urgents est d'offrir du soutien et de prodiguer des soins à notre population vieillissante», a déclaré Monsieur Raina. « Notre but avec le Portail est de rejoindre le plus de gens possible. »

Il ajoute que l'équipe du Portail tient à remercier le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, un réseau thématique financé par le Fonds de recherche du Québec ? Santé, pour son appui à la traduction en français du Portail, ainsi que le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) où est basée la directrice du Réseau, Madame Pierrette Gaudreau.

Visitez le Portail en français à : https://www.mcmastervieillissementoptimal.org | Suivez-nous sur Facebook

