Escroquerie concernant un méga tirage lié à la téléphonie résidentielle







TORONTO, le 9 févr. 2017 /CNW/ - La Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) avise les consommateurs de se méfier d'une escroquerie par la poste orchestrée par une entreprise non autorisée : TD Insurance, Melohre Mannex.

Même si le nom de cette entreprise ressemble à celui d'une compagnie d'assurance enregistrée, elle n'est pas inscrite auprès de la CSFO ni auprès des Courtiers d'assurance inscrits de l'Ontario (RIBO) et n'y est pas associée.

Cette entreprise aurait envoyé des avis pour informer les destinataires qu'ils sont parmi les gagnants d'un méga tirage lié à la téléphonie résidentielle (« Home Phone Mega Raffle »).

Cette entreprise prétend être mandatée par North America Financial Clearing Services pour trouver les gagnants qui n'ont toujours pas réclamé leur prix et les aider à se conformer aux lois et protocoles en vigueur, conformément aux règlements fédéraux et d'État sur les gains de loterie.

L'entreprise envoie ensuite un chèque au destinataire pour l'aider à payer les taxes et les frais d'assurance, de manutention et d'expédition, et lui demande de communiquer avec le représentant dont le nom figure dans le document pour activer le chèque et lancer le processus de réclamation.

Ce type d'escroquerie est habituellement connu sous le nom de fraude par avancement de frais. Les adresses des bureaux de l'entreprise fournies dans l'avis sont souvent fausses.

Le site Web de la CSFO contient une liste complète de compagnies d'assurances et agents autorisés à exercer leurs activités en Ontario. Le site Web de RIBO (anglais seulement) contient une liste complète des courtiers autorisés à exercer leurs activités en Ontario.

Les consommateurs doivent faire preuve de prudence s'ils reçoivent des lettres non sollicitées les informant qu'ils ont gagné à la loterie, un sweepstake ou un tirage et sont invités à faire parvenir une copie du matériel reçu au Centre antifraude du Canada.

Que faire si vous croyez être victime d'une arnaque ou d'une fraude

