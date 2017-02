Cadenassage et autres contrôles des énergies - Un colloque de la CSN sous le signe de la santé et de la sécurité au travail







DRUMMONDVILLE, QC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) tient aujourd'hui un colloque sur le cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies, au Best Western Hotel Universel à Drummondville. Initié par la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM), la Fédération du commerce (FC) et la Fédération des employées et employés des services publics (FEESP), l'événement vise à faire le point sur l'état de la réglementation en matière de méthode de contrôle des énergies et ses impacts sur la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs.

Entre 2010 et 2014, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a recensé 4643 accidents de travail, soit une moyenne de 928 événements liés à l'absence ou à l'usage défaillant du cadenassage dans différents secteurs d'activités, tant industriel, commercial, municipal que scolaire. Chaque année, quatre personnes meurent d'un accident du travail faute d'un cadenassage sécuritaire de la machinerie en cas de démarrage accidentel ou volontaire.

Pour Jean Lacharité, vice-président de la CSN : « Il est absolument inconcevable qu'en 2017, des travailleurs et des travailleuses laissent leur santé et même leur vie en raison de l'inefficience des mesures de cadenassage. Les entreprises doivent prendre conscience qu'elles peuvent et doivent agir rapidement pour réduire, voire enrayer le nombre d'accidents du travail. De leur côté, les syndicats et leurs membres doivent être sensibilisés à la nécessité de mettre en place et de respecter les conditions entourant l'usage sécuritaire de la machinerie, peu importe le secteur d'activité. »

Le colloque porte sur la présentation de la réglementation sur le contrôle des différentes énergies, notamment mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique, chimique, thermique. À cet effet, les participants pourront discuter avec un conseille-expert en prévention-inspection de la CNESST. La deuxième partie est axée sur la judiciarisation croissante par l'entremise de mesures disciplinaires en lien avec le cadenassage. Enfin, les délégué-es syndiqués présents au colloque vont faire état de l'application de la réglementation dans leur milieu de travail dans une perspective de prévention en santé et sécurité du travail.

Quelque 160 personnes issues notamment des secteurs de l'industrie manufacturière, du commerce, des municipalités et du réseau scolaire participent à cet événement avec le concours du service des relations du travail de la CSN et de la CNESST.

À propos de la CSN

La FIM-CSN regroupe quelque 30 000 membres provenant de l'industrie manufacturière. La FC-CSN regroupe également environ 30 000 membres oeuvrant dans le secteur du commerce. Enfin, la FEESP-CSN compte 60 000 membres dans les services publics. Ces fédérations sont affiliées à la CSN qui représente plus de 325 000 travailleuses et travailleurs regroupés dans près de 2000 syndicats présents dans tous les secteurs d'activité.

