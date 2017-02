Québecor Groupe Média demande le statut de participant à la Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques







La protection de la confidentialité des sources journalistiques n'est pas négociable

MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Regroupant près de 400 journalistes et chroniqueurs qui rejoignent chaque jour la quasi-totalité de la population du Québec, et ce, sans compter les autres professionnels qui se rajoutent à ce nombre dans les salles d'information, Québecor Groupe Média estime avoir une contribution significative à apporter aux travaux de la Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, dont les audiences débuteront dès le 21 février. L'entreprise a donc déposé aujourd'hui une requête afin d'obtenir le statut de participant à la Commission.

Des sources nécessaires

Ensemble, le Réseau TVA et la chaîne LCN, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, le journal gratuit 24 heures, le portail d'information Canoë, le Bureau d'enquête ainsi que leurs plateformes numériques, constituent le plus important groupe de presse au Québec. Ces différents médias produisent des bulletins de nouvelles, des reportages et des enquêtes rigoureuses, dont la portée est importante et qui requièrent très fréquemment le recours à des sources d'informations.

« Nos journalistes entretiennent des contacts réguliers avec des sources auxquelles ils ont promis la confidentialité, ce qui leur permet d'obtenir des renseignements qui seraient inaccessibles autrement. L'utilisation de ces sources fait partie du cours normal de nos activités journalistiques et est essentielle à celles-ci. Sans l'assurance d'une confidentialité absolue, il n'y a plus de sources du tout, indique le vice-président, TVA Nouvelles, TVA Sports et Agence QMI, Serge Fortin. C'est souvent le recours à ces sources qui nous a permis, depuis de nombreuses années, de publier de nombreuses enquêtes de fond sur des sujets dont l'intérêt public est incontestable. »

Protéger la confidentialité des sources : essentiel en démocratie

Au cours de la période couverte par la Commission, soit depuis le 7 mai 2010, la plupart des médias de Québecor Groupe Média ont été l'objet de pratiques policières ou d'autres types d'interventions susceptibles de porter atteinte à la confidentialité des sources de leurs journalistes, y compris lors de perquisitions ou d'assignations à témoigner.

« L'étanchéité du principe de protection des sources journalistiques est un des piliers des régimes démocratiques. L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté à l'unanimité une motion pour rappeler ce principe fondamental le 22 septembre 2016, rappelle pour sa part le vice-président, Information, Journaux, Québecor Groupe Média, Dany Doucet, qui souligne au passage que la protection des sources journalistiques ne saurait être négociable. Particulièrement au vu de notre expérience des dernières années et de certains gestes posés par les autorités policières et autres à l'endroit de nos journalistes, je pense que notre témoignage apportera un éclairage d'intérêt à la Commission. »

Soulignons enfin que Québecor Groupe Média sera représentée à la Commission par Me François Fontaine, Ad.E. de la firme Norton Rose Fulbright Canada, un des plus éminents juristes en matière de droit des médias.

À propos de Québecor Groupe Média

Chef de file des médias d'information et du divertissement, Québecor Groupe Média regroupe les activités de journaux, de l'édition, de la musique, de Groupe TVA inc, d'affichage, d'impression et de distribution, tout en ayant à son actif une régie publicitaire et une agence de presse. Québecor Groupe Média fait vivre, à travers ses marques, la meilleure expérience client et contribue au rayonnement de la culture.

