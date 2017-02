Legs du 375e - La nouvelle place publique de Saint-Laurent portera le nom de Rodolphe Rousseau







SAINT-LAURENT, QC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'honorer M. Rodolphe Rousseau, un citoyen qui par son implication sociale a marqué la communauté laurentienne et montréalaise, l'arrondissement de Saint-Laurent a décidé d'attribuer son nom à la nouvelle place publique qui sera aménagée dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

Pour le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa : « La future place publique de Saint-Laurent sera aménagée pour y créer un espace propice aux rencontres et aux échanges. Ce nouveau toponyme permettra de mettre en valeur ce lieu public en y associant M. Rousseau, un homme qui a démontré un engagement exceptionnel auprès de ses concitoyens et qui a participé au rayonnement de Montréal. »

« Les legs du 375e sont des projets urbains qui transforment notre milieu de vie, qui façonnent l'avenir de la métropole. Tournés vers demain, les Montréalais n'oublieront toutefois pas les gens qui ont contribué à la création de notre ville telle qu'on la connaît. C'est ainsi que dans chacun des arrondissements, le 375e s'articulera autour de plus de 150 événements, petits et grands, qui de déploieront aux quatre coins de Montréal », a ajouté le maire de Montréal, Denis Coderre.

Place Rodolphe-Rousseau : un carrefour de rencontres

À deux pas de la station de métro Côte-Vertu, la place Rodolphe-Rousseau sera aménagée pour devenir un véritable carrefour de rencontres. Au programme : création d'îlots de fraîcheur, aménagement d'une terrasse, ouverture d'un marché public et d'un café, installation de supports à vélos et d'un nouvel éclairage, etc. Ces idées proviennent d'une vaste consultation organisée en 2015 auprès des citoyens, des partenaires et des commerçants, de même que des usagers des transports en commun.

Cette place publique est l'un des premiers jalons du futur réseau de promenades urbaines. Elle se situe au coeur du quartier culturel de Saint-Laurent.

Quelques mots sur M. Rousseau

M. Rodolphe Rousseau (1931-2010) est un citoyen qui s'est investi dans la communauté montréalaise. Officier dans l'armée canadienne, il a reçu la Décoration du Canada en 1969. En politique, il a été conseiller municipal à la Ville de Saint-Laurent, de 1970 à 1986, et président de l'Association libérale du comité de Saint-Laurent, de 1981 à 1995. Dans le domaine communautaire, il a notamment été membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Montréal, de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Laurent, de la Commission scolaire Sainte-Croix et de la Fondation du conseil scolaire de l'île de Montréal. De plus, M. Rousseau a été président du Centre de commerce mondial au Canada et a participé à son implantation à Montréal, contribuant ainsi à son rayonnement international.

