TerraVest annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2017







VEGREVILLE, AB, le 8 févr. 2017 /CNW/ - TerraVest Capital Inc. (TSX : TVK) (« TerraVest » ou la « Société »), fabricant de réservoirs pour carburants et de matériel destiné à l'exploitation pétrolière et gazière ainsi que fournisseur de services sur champs pétroliers, a le plaisir d'annoncer ses résultats pour le trimestre terminé le 31 décembre 2016.

Le premier trimestre est généralement l'un des plus solides sur une base saisonnière pour TerraVest, mais l'environnement d'affaires dans l'Ouest canadien continue à peser sur les différents secteurs d'activité. La division des réservoirs pour carburants, le secteur de TerraVest non exposé au pétrole et au gaz, a également enregistré une baisse par rapport à la période comparable de l'exercice 2016 à cause d'une demande moins forte pour les produits reliés au propane. La direction espère que la Société profitera de l'inversion de ces tendances au cours de l'année. Sur le plan de l'exploitation, TerraVest continue à réinvestir dans ses activités pour réaliser des gains d'efficacité opérationnelle supplémentaires dont les actionnaires bénéficieront à long terme. La direction est satisfaite du rendement global et demeure optimiste quant aux perspectives à long terme de la Société. Le ratio dividendes/bénéfices de la Société s'établissait à 47 % à la fin du trimestre.

Quelques faits saillants du trimestre :

Produits de 48 278 $ pour le trimestre, en baisse de 13 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2016;

BAIIA ajusté de 8 448 $ au premier trimestre, en baisse de 18 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2016;

Flux de trésorerie disponibles de (3 856) $ pour le trimestre, ce qui représente une baisse de 10 330 $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2016;

Rachat de la valeur nominale de 441 $ de débentures convertibles;

Bénéfice par action et bénéfice dilué par action de 0,21 $ et 0,19 $, respectivement, pour le trimestre terminé le 31 décembre 2016, comparativement à un bénéfice par action et à un bénéfice dilué par action de 0,26 $ et 0,24 $, respectivement, pour le trimestre correspondant de l'exercice 2016.

« TerraVest démontre encore qu'elle dispose de flux de trésorerie solides et diversifiés. Compte tenu de ce que nous réinvestissons dans nos activités, de l'intégration continue de nos acquisitions et du potentiel de reprise de l'activité de forage pétrolier et gazier, je reste convaincu que nous pouvons continuer à faire augmenter la valeur pour les actionnaires à long terme », a déclaré Charles Pellerin, président exécutif du conseil de TerraVest.

















Trimestre terminé le 31 décembre







2016 2015







$ $

Produits



48 278 55 762

Résultat net



3 741 4 934

Plus (moins) :









Charge d'impôts



1 377 1 861

Coûts de financement



887 897

Amortissements



2 519 2 584

BAIIA



8 524 10 276

Gain sur la cession d'immobilisations corporelles



(76) (25)

BAIIA ajusté



8 448 10 251

Investissements de maintien



(2 355) (802)

Impôts sur les bénéfices versés



(1 484) (2 647)

Coûts de financement payés



(710) (1 522)

Distribution aux actionnaires sans contrôle



- (266)

Flux de trésorerie disponibles aux fins de distribution



3 899 5 014

Dividendes versés au cours de la période



1 832 1 831

Ratio dividendes/bénéfices



47 % 37 %



Flux de trésorerie disponibles









Flux de trésorerie provenant de l'exploitation, avant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement



6 361 6 116

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement



(7 998) 1 101

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation



(1 637) 7 217

Plus (moins) :









Achat d'immobilisations corporelles



(2 355) (802)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles



136 59

Flux de trésorerie disponibles



(3 856) 6 474

































Le premier trimestre de TerraVest, terminé le 31 décembre 2016, a été marqué par une diminution des produits d'environ 13 % et du BAIIA ajusté d'environ 18 %, par rapport à la période comparable terminée le 31 décembre 2015. Ces reculs résultent principalement des baisses observées dans les secteurs des réservoirs pour carburants et des services.

Perspectives

Le secteur des réservoirs pour carburants de TerraVest bénéficie encore d'une forte demande pour les réservoirs en métal et en fibre de verre destinés au secteur résidentiel. La demande pour la gamme de produits liés au propane a été mitigée par rapport à l'exercice précédent : relativement solide pour les réservoirs de stockage en vrac, mais faible pour les remorques en raison de l'hiver précédent d'une douceur inhabituelle. Grâce au retour à des températures de saison normales, la direction observe un début d'inversion de cette tendance.

Dans le secteur de la fabrication de TerraVest, le taux d'utilisation des usines est en hausse, conformément à l'augmentation de l'activité de forage des derniers mois. Malgré cette hausse, les marges restent faibles en raison des pressions considérables sur les prix. Dans l'ensemble, la direction demeure optimiste quant à l'amélioration du rendement par rapport à l'exercice précédent. Elle continue à rationaliser les opérations et à développer de nouvelles occasions de revenus pour le secteur et les avantages devraient se matérialiser à moyen terme.

Comme dans le secteur de la fabrication, on observe dans le secteur des services une hausse de l'utilisation des plateformes. Les taux horaires n'ont pas encore suivi, mais la direction est optimiste et croit que le rendement financier du secteur s'améliorera si les prix du pétrole se stabilisent.

Dividende

TerraVest a également le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 10 cents par action sur les actions ordinaires en circulation du capital-actions de la Société; ce dividende sera versé le 12 avril 2017 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 mars 2017. La date ex-dividende est le 29 mars 2017. Le dividende est réputé être un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'activité et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Le lecteur pourra reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que « s'attendre à » ou « prévoir » (y compris leur forme négative), ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujets à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions le lecteur du présent communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intentions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et l'analyse relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'activité, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'activité sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

Les renseignements contenus dans la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de TerraVest datée du 7 décembre 2016 et dans la rubrique « Instruments financiers » du rapport de gestion de TerraVest pour le trimestre terminé le 31 décembre 2016 décrivent les facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats d'exploitation et le rendement de TerraVest et de ses secteurs d'activité ainsi que sur la valeur des secteurs d'activité et de TerraVest dans son ensemble. Nous prévenons le lecteur que les listes de facteurs dressées dans ces rubriques ne sont pas exhaustives et que les investisseurs et autres intervenants qui consultent des énoncés prospectifs en vue de prendre des décisions relatives à TerraVest devraient examiner avec soin les facteurs analysés, de même que d'autres sources d'incertitude et événements éventuels, et les risques et incertitudes inhérents aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur l'hypothèse que TerraVest ne sera pas affectée par ces risques, mais que, dans le cas où elle le serait, les énoncés prospectifs pourraient devenir inexacts.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date des présentes. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent, TerraVest n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Mesures financières non conformes aux PCGR

En ce qui concerne les mesures financières non conformes aux PCGR, veuillez consulter les définitions énoncées dans le rapport de gestion de TerraVest daté du 8 février 2017.

SOURCE TerraVest Capital Inc.

