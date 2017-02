ABB et Nova Bus annoncent une collaboration en matière de transport électrique







ABB et Nova Bus souhaitent satisfaire le besoin croissant d'autobus électriques et d'infrastructures de recharge en Amérique du Nord.

MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - ABB, spécialisée en technologies d'énergie et d'automatisation, ainsi que Nova Bus, constructeur nord-américain d'autobus et division de la firme Volvo Bus, ont annoncé aujourd'hui une collaboration d'affaires. Celui-ci consiste à livrer le premier chargeur rapide automatisé pour autobus électrique d'ABB en Amérique du Nord. Cette collaboration reflète la volonté de Nova Bus de continuer d'investir dans des initiatives de développement durable en offrant des solutions de bornes de recharge et des autobus électriques aux grandes villes du Canada et des États-Unis.

« Le transport est l'une des grandes causes responsables des changements climatiques. Les solutions de recharge novatrices d'ABB, dont se dotera Nova Bus, contribueront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre », explique Derek Monk, directeur général d'ABB au Canada. « Nous sommes ravis de conclure cette collaboration avec Volvo Bus puisqu'elle représente une étape importante du développement des autobus électriques dans le secteur des transports publics nord-américains et qu'elle est à l'origine de la première borne de recharge rapide d'ABB? dans la région des Amériques ».

Les systèmes de recharge rapide pour autobus électriques sont déjà en exploitation en Europe et le fait d'être désormais disponibles dans le marché nord-américain constitue un moment important pour ABB. La commande de Nova Bus comprend un système de recharge modulaire de 300 kW complet avec technologie du pantographe inversé, ainsi que sa mise en service.

Le chargeur rapide à courant continu d'ABB, avec les systèmes connexes, est fondé sur l'interface ouverte OppCharge, qui permet aux bornes de recharge et aux autobus électriques de différents fabricants d'être utilisés simultanément. La durée de recharge des batteries à la borne n'est que de trois à quatre minutes. Les systèmes de bus électriques basés sur l'interface OppCharge sont mis en oeuvre dans plus de 12 pays.

« Nous sommes heureux de nous associer à ABB, un leader mondial dans les domaines de l'énergie et de l'automatisation. L'acquisition de cette nouvelle technologie à notre usine de Plattsburgh fait partie de notre vision de l'électrification des transports et de la mobilité durable. Notre objectif est de toujours fournir à nos clients des autobus urbains fiables respectant les principes de développement durable » , a déclaré Ralph Acs, vice-président principal de Volvo Bus pour la région des Amériques et président de Nova Bus.

« Cette preuve de confiance affichée par Nova Bus renforce l'engagement d'ABB en matière de mobilité durable et s'inscrit parfaitement dans notre démarche annoncée récemment qui vise à établir notre Centre d'excellence nord-américain en mobilité électrique dans le nouveau Campus Montréal d'ABB », indique Daniel Simounet, vice-président du secteur des transports d'ABB, pour la région des Amériques. « Nous envisageons désormais une innovation généralisée en collaboration avec des partenaires locaux et régionaux afin d'accélérer le déploiement d'infrastructures d'électrification écoénergétiques pour voitures, autobus et trains électriques en Amérique du Nord. »

Les autobus électriques de Nova Bus et leur système de recharge seront en démonstration aux États-Unis durant l'automne 2017 et les sociétés de transport public seront invitées à les découvrir.

Depuis 2010, ABB a vendu environ 5 000 chargeurs rapides destinés aux automobiles et aux autobus électriques dans le monde. Grâce à une technologie de surveillance et de contrôle à distance basée sur l'infonuagique et des mises à niveau de programmes réalisées par le biais d'Internet, ces chargeurs assurent des temps de réponse très courts et offrent un haut niveau de disponibilité.

Pour plus d'information, visitez le site http://new.abb.com/ev-charging

À propos d'ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Exchange) s'illustre par ses technologies pionnières en matière de produits d'électrification, de robotique, d'automatisation industrielle et de réseaux électriques, desservant ses clients des services publics, de l'industrie du transport et des infrastructures partout dans le monde. Riche d'un héritage de plus de 125 ans en matière d'innovations technologiques, ABB écrit aujourd'hui l'avenir de la numérisation industrielle et est au coeur de la révolution énergétique et de la quatrième révolution industrielle. ABB est établie dans plus d'une centaine de pays et compte environ 132 000 employés. www.abb.com

À propos de Nova Bus et de Volvo Bus

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord. Son portefeuille englobe des véhicules électriques hybrides et au gaz naturel, ainsi que des véhicules SRB (service rapide par bus). Pour plus de renseignements sur les produits et services offerts par Nova Bus, consultez le www.novabus.com.

Volvo Bus (http://www.volvobuses.com) est l'un des plus grands fabricants d'autobus au monde, dont les activités sont principalement axées sur les véhicules et les systèmes de transport public durables. Nova bus et Volvo Bus font partie du Groupe Volvo, l'un des plus importants fabricants de camions, d'autobus et d'engins de chantier au monde, ainsi que de systèmes d'entraînement pour des applications marines et industrielles.

Pour plus d'information, visitez le site : www.oppcharge.org

