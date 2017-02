Le gouvernement du Canada investit plus de 555 000 $ dans l'amélioration de l'infrastructure communautaire de la ville de Kamloops et de la bande indienne de Skeetchestn







KAMLOOPS, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 9 fév. 2017) - Deux projets dans l'Ouest canadien bénéficieront d'une aide financière conjointe de plus de 555 000 $ allouée par le gouvernement du Canada dans le cadre du PIC 150.

M. John Aldag, député fédéral de Cloverdale-Langley City, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une visite au Tournament Capital Centre à Kamloops.

Dans le cadre du premier projet, un investissement de 500 000 $ sera accordé à la ville de Kamloops pour remplacer la piste d'athlétisme intérieure du Tournament Capital Centre. Les fonds permettront de retirer les vieux matériaux et d'aménager une nouvelle piste, de tracer des lignes, et d'installer des gradins, des casiers et des contenants d'entreposage.

Le deuxième projet sera réalisé par la bande indienne de Skeetchestn, qui bénéficiera d'une aide financière de plus de 55 000 $ pour aménager un terrain de jeux à son parc communautaire polyvalent. Avec ce terrain de jeux, les enfants de la collectivité auront accès à un espace commun en dehors de l'école où ils pourront profiter des bienfaits des loisirs et de l'exercice.

Le PIC 150 s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017, pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) sera responsable de l'administration du programme dans l'Ouest canadien.

Grâce à des investissements dans les infrastructures communautaires, le gouvernement du Canada investira dans des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante, portant principalement sur les installations récréatives, les projets qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et les projets qui ont une incidence positive sur les communautés autochtones.

Citations

« Des projets comme le remplacement d'une piste d'athlétisme intérieure et l'aménagement d'un terrain de jeux pour les enfants procurent de multiples avantages à leurs collectivités. En améliorant ces installations, nous offrons aux gens des possibilités de se réunir et de tirer parti des bienfaits des activités de loisirs, tout en faisant en sorte que les générations futures puissent continuer de profiter d'infrastructures solides et modernes. »

John Aldag, député fédéral de Cloverdale-City of Langley, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le remplacement de la piste sera un projet patrimonial qui génèrera des retombées bien au-delà de la collectivité. Grâce à ce projet, le Tournament Capital Centre demeurera un lieu privilégié pour la tenue d'activités d'envergure régionale, provinciale, nationale et internationale. »

Peter Milobar, maire, ville de Kamloops

« Le nouveau terrain de jeux au parc communautaire polyvalent Skeetchestn Benchlands procurera des avantages à long terme aux enfants, aux parents et aux grands-parents de notre collectivité et des collectivités voisines qui se joignent à nous lors d'événements sportifs et de rassemblements. Le terrain de jeux, d'une superficie de 2 300 pieds carrés, offrira aux enfants un espace sécuritaire et accessible où ils pourront s'amuser. D'ailleurs, les gens tirent une grande fierté de leur infrastructure rénovée. Nous sommes reconnaissants au Canada de l'aide financière qu'il nous accorde et à toutes les personnes qui ont contribué à cette initiative. »

Ron Ignace, chef, bande indienne de Skeetchestn

Restez branchés

Twitter : @DEO_Canada, @canada150e, @MinistreISDE, @cityofkamloops.

Mots-clics : #Canada150, #Kam150

Sites Web : Page d'accueil de DEO, page d'accueil de Canada 150.

Facebook : @canada150e

Instagram : @canada150

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

Liens additionnels

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 14:03 et diffusé par :