Grève des avocats et notaires de l'État québécois : « Les ordres du ministre ne se rendent pas à la table »







QUÉBEC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le président de Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ), Me Jean Denis, réagit aux négociations tenues au cours des cinq derniers jours : « Nous demandons une nouvelle rencontre avec le ministre Moreau. En effet, malgré notre rencontre constructive avec lui, ses ordres ne semblent pas se rendre à la table de négociation. Les négociateurs patronaux demeurent sur leurs positions sur tous les aspects en discussion », déclare Me Jean Denis.

Rappelons que les avocats et notaires de la fonction publique québécoise et de l'Agence du revenu du Québec sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre 2016. Leurs demandes portent principalement sur la réforme de leur mode de négociation, sur la base de leur rôle particulier et de leur indépendance de fonction.

Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) regroupe plus de 1 100 avocats et notaires répartis dans l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, notamment par la négociation de leurs conditions de travail. Au service de l'intérêt public, l'avocat ou le notaire de l'État participe à la représentation du gouvernement auprès de tribunaux civils, administratifs et pénaux, en plus d'agir comme conseiller juridique et légiste auprès des ministres et présidents d'organismes.

SOURCE Les avocats et notaires de l'État québécois

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 13:29 et diffusé par :