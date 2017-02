Avez-vous brossé les dents de votre animal de compagnie aujourd'hui?







GUELPH, ON, le 9 févr. 2017 /CNW/ - La maladie parodontale, une inflammation des tissus de soutien de la dent, est la maladie la plus fréquemment diagnostiquée chez les animaux de compagnie; certaines études rapportent son occurrence chez près de 85 pour cent des chiens et 90 pour cent des chats. Bien qu'elle soit courante, progressive et douloureuse, elle est également évitable et même réversible à un stade précoce de la maladie.

Alors, comment pouvons-nous le mieux soigner les dents de nos animaux de compagnie? La plaque, et non le tartre, est le plus important facteur contributif de la maladie parodontale. Comme la plaque est invisible, nous devons agir bien avant que la dent ne paraisse visiblement tâchée. Il existe plusieurs étapes que nous pouvons suivre pour améliorer la santé bucco-dentaire de nos animaux de compagnie, notamment :

Brossage des dents quotidien - Cette mesure élimine la plaque et représente la meilleure façon de prévenir les maladies dentaires. Pour être efficace, le brossage doit être effectué sur une base quotidienne.

Examens buccaux réguliers - Un vétérinaire peut déceler la maladie parodontale aux stades précoces et peut identifier d'autres facteurs qui contribuent à l'accumulation de plaque et de tartre (par ex., dents brisées, dents qui se chevauchent, dents de lait retenues).

Nettoyage professionnel régulier sous anesthésie - Tout comme chez les humains, un nettoyage professionnel régulier est important pour retirer la plaque sous la ligne des gencives; il s'agit de la seule façon de retirer le tartre. Pourquoi l'anesthésie est-elle nécessaire? Pouvez-vous imaginer la difficulté de nettoyer sous les gencives de votre animal de compagnie pendant qu'il est éveillé?

Nutrition de haute qualité - Une nutrition adéquate contribue à maintenir des tissus sains dans tout le corps, y compris ceux de la cavité buccale. Les diètes formulées spécifiquement pour promouvoir la santé buccale font appel à des croquettes texturées pour encourager la mastication et contribuer à enlever la plaque sur les dents utilisées pour la mastication. Dans certaines diètes, des ingrédients supplémentaires sont ajoutés afin de réduire la formation de plaque et de tartre, ce qui contribue à la santé de toutes les dents.

Habitudes saines de mâchonnement - Les chiens en particulier adorent mâchonner et le mâchonnement est bénéfique pour la santé buccale. Il est important d'encourager un mâchonnement sain en sélectionnant des jouets et des articles à mâchonner appropriés et adaptés à la taille du chien, et qui n'endommageront pas ses dents. Évitez les articles non flexibles comme les bois de cerf et les os qui peuvent briser les dents.

Un programme de soins de santé buccale efficace exige une collaboration entre l'animal de compagnie, son propriétaire et l'équipe de soins de santé vétérinaire. En mettant en oeuvre ces stratégies le plus tôt possible, nous pouvons améliorer la santé buccale de nos animaux de compagnie, ce qui signifie un animal heureux qui ne souffre pas de douleurs buccales.

Brossez les dents de votre animal dès aujourd'hui!

