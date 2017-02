Natixis - Interview CEO - Résultats 2016 (vidéo)







PARIS, February 9, 2017 /PRNewswire/ --

Natixis, la banque internationale de financement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers spécialisés du Groupe BPCE, publie ses résultats annuels pour l'année 2016. Laurent Mignon a été interrogé sur les résultats annuels 2016 et la dernière année du plan stratégique "New Frontier" qui s'achève fin 2017.

Visionner l'interview vidéo et lire la transcription :

https://www.eurobusinessmedia.com/video/natixis-2016-results/?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Au sommaire de l'interview :

- Commentaire des résultats 2016

- Plan stratégique New Frontier

- Politique de dividende

À propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 35 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de 12,7 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,2 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor's : A / Moody's : A2 / Fitch Ratings : A).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - sans mesures transitoires - sauf IDA sur pertes reportables et pro forma du phasage additionnel du stock d'IDA conformément au règlement 2016/445.

Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2016

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 13:14 et diffusé par :