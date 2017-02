Des compétences pour le Québec du XXIe siècle







MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du colloque « Les milieux de travail de demain », organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), son président-directeur général, Stéphane Forget, a dévoilé un recueil des propositions de la FCCQ en matière de ressources humaines intitulé : Des compétences pour le Québec du XXIe siècle. Ce recueil fait état des divers enjeux du marché du travail québécois et propose des recommandations qui tiennent compte de notre réalité démographique et de la transformation des métiers traditionnels.

« Avec le vieillissement de la population, l'immigration et l'implantation de nouveaux modes de production, les questions de main-d'oeuvre sont des enjeux cruciaux pour les entreprises du Québec », affirme Stéphane Forget. « La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée représente l'un des plus grands défis de notre économie et il est impératif de s'y attaquer ».

La FCCQ croit que les entreprises, les travailleurs, l'ensemble des agents économiques et les institutions publiques doivent s'adapter pour répondre aux défis posés par une main-d'oeuvre de moins en moins disponible. Selon la FCCQ, l'essor économique du Québec dépendra, au cours des prochaines années, de la capacité de notre système à répondre rapidement, efficacement et adéquatement aux besoins en main-d'oeuvre des entreprises.

Développer les compétences

Pour soutenir la concurrence dans une économie mondiale fondée sur la connaissance, la FCCQ estime impératif de relever les compétences en littératie, en numératie et en littératie numérique tout en valorisant les formations professionnelles et techniques et l'ajout d'un volet « stage en entreprises » dans un plus grand nombre de cursus académiques. Elle considère par ailleurs que le réseau universitaire doit pouvoir compter sur un financement adéquat pour assurer pleinement son rôle dans le développement des talents et le transfert des connaissances essentielles aux entreprises.

Être actif dans le marché du travail

La FCCQ est d'avis que les défis en matière de rareté de la main-d'oeuvre appellent à mettre en place des mesures qui favorisent le développement de compétences d'employabilité des personnes sans emploi et des prestataires de l'aide sociale et en les incitant à être actifs dans le marché du travail. La FCCQ croit aussi qu'il est nécessaire d'instaurer des incitatifs pour favoriser la mobilité de la main-d'oeuvre, notamment vers les régions.

Une immigration essentielle

Pour pallier le manque de main-d'oeuvre qui découlera des départs à la retraite massifs, la FCCQ considère qu'il importe d'adapter le système d'immigration aux besoins des entreprises, notamment par le recrutement direct, l'augmentation accélérée de l'immigration économique et une approche moins restrictive en matière d'immigration temporaire.

Impliquer les entreprises

Les entreprises sont les premières concernées par les enjeux de main-d'oeuvre et doivent pouvoir participer pleinement au développement de la formation professionnelle et technique. La FCCQ recommande que soient renforcés les mandats des Conseils régionaux des partenaires du marché du travail en matière d'adéquation formation - compétences - emplois et de favoriser la participation des représentants économiques.

« Le Québec possède les outils nécessaires pour intervenir en éducation et en formation. Si nous voulons profiter des formidables opportunités qui se présentent et améliorer la qualité de vie de tous les Québécois et les Québécoises, il n'en tient qu'à nous de les saisir en faisant des choix justes, rationnels, largement axés sur la croissance économique » a conclu Stéphane Forget.

Ce recueil de propositions sera au coeur des interventions de la FCCQ lors de sa participation au Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, les 16 et 17 février prochain.

