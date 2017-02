Medtronic annonce l'homologation du ballon médicamenté par Santé Canada







Medtronic lance le ballon médicamenté IN.PACTMC Admiral MC au Canada, qui contribue à dilater de nouveau les vaisseaux sanguins des jambes qui ont rétréci en raison d'une maladie artérielle périphérique.

BRAMPTON, ON, le 9 févr. 2017 /CNW/ - Medtronic Canada, une filiale de Medtronic plc (NYSE : MDT), a annoncé que son ballon médicamenté IN.PACT Admiral avait été homologué par Santé Canada. Ce ballon est un dispositif endovasculaire primaire destiné aux patients souffrant de la maladie artérielle périphérique (MAP) dans la cuisse, en particulier dans les artères fémorales superficielles (AFS) et derrière le genou (artères poplitées).

La MAP est une maladie débilitante qui touche près de 800 000 personnes au Canada. Elle survient lorsque les artères se rétrécissent ou se bouchent à cause de l'accumulation de plaque, ce qui réduit le débit sanguin1.

La procédure consiste à insérer un ballon comprimé dans l'artère bouchée, à le gonfler pour éliminer le blocage qui s'y trouve, puis à le retirer. Contrairement aux solutions habituelles, telles que les endoprothèses et les ballonnets classiques, le ballon médicamenté dépose de la médication servant à empêcher l'artère de se rétrécir (resténose).

Ce qui différencie le ballon médicamenté IN.PACT Admiral des autres options pour la MAP, c'est la formule de son revêtement, qui est composée d'un médicament antiprolifératif éprouvé (paclitaxel) et d'un excipient (urée). Une fois le ballon gonflé, le revêtement entre en contact avec l'eau contenue dans le sang. L'eau hydrate alors l'urée, permettant la libération de paclitaxel en phase solide dans la paroi vasculaire et contribuant ainsi à empêcher une resténose.

« La plupart des gens ne se rendent pas compte que la MAP dans les jambes est souvent liée à des problèmes de santé dans d'autres parties du corps, en particulier le coeur », indique Michael Blackwell, directeur principal du groupe cardiovasculaire de Medtronic au Canada. « Grâce aux ballons médicamentés, il est maintenant possible de réduire de façon plus efficace les accumulations de plaque causées par la MAP, et nous sommes ravis que les hôpitaux du Canada soient maintenant en mesure d'offrir cette nouvelle technologie. »



La MAP touche communément les artères situées dans les cuisses, et elle peut entraîner des crampes musculaires douloureuses en série dans les cuisses et/ou dans la partie supérieure des mollets. La douleur peut être décrite comme sourde, peut causer des lourdeurs ou des raideurs musculaires, mais cesse souvent lorsque la personne est au repos. Une sensation de douleur au repos ou lors du sommeil est souvent le signe d'une maladie plus grave. Si elle n'est pas traitée correctement, la MAP peut entraîner des complications mettant en danger la vie du malade, et elle est corrélée à un risque quatre à cinq fois plus élevé de crise cardiaque ou d'AVC2.

Comme le démontre un ensemble de preuves solides, le ballon médicamenté IN.PACT Admiral, qui a été étudié dans plus de 20 essais cliniques différents, offre des avantages cliniques sécuritaires et durables. En effet, les données accumulées en trois ans dans le cadre de l'essai clinique du IN.PACT dans l'AFS, présentées récemment lors de la conférence VIVA (Vascular Interventional Advances) de 2016, ont démontré le taux le plus élevé de perméabilité primaire et le plus faible taux de revascularisation de la lésion cible cliniquement déterminée dans une étude pivot des traitements interventionnels pour les MAP3.

« Les patients qui éprouvent des épisodes de claudication débilitante ou de douleur au repos ont besoin d'une solution de traitement sécuritaire et durable », a déclaré Dr Andrew Benko du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). « Dans ma clinique, le ballon médicamenté IN.PACT Admiral sera le dispositif de choix pour les patients souffrant de lésions de l'artère fémoro-poplitée. Il leur offrira la chance d'obtenir d'excellents résultats cliniques à de très faibles taux de réintervention. Cette technologie est l'une des plus importantes avancées qu'il m'a été permis de voir dans la gestion endovasculaire de la MAP. »

Medtronic Canada (www.medtronic.ca), dont le siège se situe à Brampton, en Ontario, est une filiale de Medtronic plc, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Medtronic est fière de compter plus de 1 600 employés au Canada, qui servent des médecins, des hôpitaux et des patients dans tout le pays. L'entreprise mise sur la collaboration avec des intervenants du monde entier afin d'amener les soins de santé plus loin, ensemble.

