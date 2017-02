La réponse du gouvernement à l'examen du Bureau de la traduction







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 9 fév. 2017) - Services publics et Approvisionnement Canada

Aujourd'hui, l'honorable Judy M. Foote, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, s'adressant au Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes, a réitéré son appui à l'égard des langues officielles du Canada et a annoncé la mise en place de mesures visant à fortifier le Bureau de la traduction.

Le gouvernement est déterminé à redonner au Bureau de la traduction la place qui lui revient en tant que centre d'excellence, qui est prêt à favoriser l'innovation, à adopter des pratiques de pointe et à recruter les meilleurs dans leur domaine. La ministre Foote a exposé une vision d'ensemble concernant des investissements dans le Bureau de la traduction, qui, en plus de l'embauche d'un nouveau président-directeur général, prévoit l'embauche d'un dirigeant principal de la qualité pour s'assurer que les services linguistiques du Bureau de la traduction sont de la plus grande qualité.

Le Bureau s'efforcera aussi de mettre un terme à une période de compressions et de perfectionner la prochaine génération d'employés talentueux en embauchant un minimum de 50 étudiants par année au cours des cinq prochaines années. Il offrira notamment ces possibilités aux étudiants dans les bureaux régionaux afin d'accroître la capacité en matière de langues officielles à l'échelle du pays.

La ministre Foote a demandé qu'un examen soit entrepris pour l'adoption d'un modèle de services obligatoires du Bureau de la traduction pour les ministères. En outre, la ministre a réitéré l'engagement du gouvernement de s'assurer que les interprètes continuent d'être agréés par le Bureau de la traduction. Enfin, la demande d'offre à commandes pour des services d'interprétation de conférences a été annulée et un nouveau processus sera lancé en collaboration avec des intervenants afin de tenir compte de la priorité du gouvernement selon laquelle la qualité des services d'interprétation demeure au coeur de nos services linguistiques.

Ces mesures redonneront au Bureau de la traduction son statut de centre d'excellence dans la prestation de services de traduction et d'interprétation de grande qualité.

Les faits en bref

Le Bureau de la traduction gère, sur le plan du volume, 80 % des besoins du gouvernement fédéral en matière de traduction.

Le Bureau continuera à assurer le fonctionnement de son réseau de bureaux régionaux, où travaillent environ le quart des 1 300 employés du Bureau.

Conformément à la Stratégie emploi jeunesse du premier ministre, et dans le cadre de l'engagement continu du gouvernement du Canada envers les étudiants et les universités, le Bureau s'engage à embaucher un minimum de 50 étudiants par année au cours des 5 prochaines années dans les programmes de traduction, comme ceux des universités suivantes :

Université de Moncton

Université Laval

Université d'Ottawa

Université de Trois-Rivières

Université de Montréal

Université Concordia

Université du Québec en Outaouais (Programme fédéral d'expérience de travail étudiant uniquement)

Université de Sherbrooke

Université McGill

Collège Glendon

Université de Saint-Boniface

Citations

« Les mesures annoncées aujourd'hui témoignent du solide engagement de notre gouvernement à l'égard des langues officielles et de notre plan consistant à renouveler le Bureau de la traduction et à renforcer sa capacité de remplir son mandat important. Le Bureau de la traduction joue un rôle de premier plan à l'appui de la dualité linguistique dans l'ensemble de notre pays. Le Canada est un chef de file mondial quant au maintien des normes de qualité les plus élevées en matière de terminologie, de traduction et d'interprétation. »

L'honorable Judy M. Foote, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

