Six choses à éviter lors de la période de production des déclarations de revenus







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 9 fév. 2017) -

Au moment de remplir votre déclaration, suivez les conseils de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et évitez de faire les six choses suivantes pour économiser temps et argent.

1. Ne pas produire une déclaration de revenus

Même si vous n'avez reçu aucun revenu en 2016, vous devriez quand même produire votre déclaration de revenus et de prestations. Vous pourriez avoir droit à un remboursement et à des crédits et prestations, comme l'allocation canadienne pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Pour recevoir vos versements de prestations et de crédits, vous devez produire une déclaration chaque année pour permettre à l'ARC de calculer les montants auxquels vous avez droit.

Si votre revenu est modeste et que votre situation fiscale est simple, vous pourriez obtenir de l'aide gratuitement à un comptoir de préparation des déclarations près de chez vous. Pour en savoir plus, allez à arc.gc.ca/benevole.

2. Ne pas déclarer tous vos revenus

Assurez-vous de déclarer tous vos revenus. Vous devriez avoir reçu la plupart de vos feuillets, comme vos T4, de votre employeur, votre payeur ou votre administrateur d'ici la fin de février. Si vous n'avez pas reçu un feuillet pour 2016 ou que vous l'avez perdu, demandez à votre employeur ou à l'émetteur du feuillet de vous en envoyer une copie. Lorsque vous êtes inscrit à Mon dossier, vous pouvez accéder en ligne à vos feuillets. S'il vous manque des renseignements, utilisez tous les documents que vous avez en main et inscrivez des montants estimatifs.

Vous avez vendu votre résidence principale en 2016? À compter de l'année d'imposition 2016, vous devez déclarer des renseignements de base (la date d'acquisition, le produit de disposition et l'adresse) dans votre déclaration de revenus lorsque vous vendez votre maison pour pouvoir demander la pleine exemption pour résidence principale.

Si vous produisez votre déclaration en ligne, vous pouvez gagner du temps grâce au service Préremplir ma déclaration, maintenant offert par certains logiciels de préparation homologués. Ce service sécurisé remplit automatiquement certaines parties de votre déclaration avec les renseignements que l'ARC a dans ses dossiers. Pour l'utiliser, vous devez être inscrit à tous les services de Mon dossier. Pour en savoir plus, allez à arc.gc.ca/preremplir.

Lorsque vous avez déjà envoyé votre déclaration, mais que vous n'avez pas déclaré un revenu d'un feuillet, vous pouvez modifier votre déclaration en utilisant Modifier ma déclaration dans Mon dossier, ou en remplissant le formulaire T1ADJ, Demande de redressement d'une T1, et en l'envoyant à votre centre fiscal.

Vous pouvez corriger des erreurs dans des déclarations d'années passées et mettre votre dossier fiscal en règle au moyen du Programme de divulgation volontaire de l'ARC. Ce programme vous donne une deuxième chance de corriger votre dossier fiscal.

3. Faire une demande à laquelle vous n'avez pas droit

Des montants non déductibles, comme les dépenses funéraires, les dépenses pour un mariage, un prêt fait à un membre de la famille, une perte subie lors de la vente d'une résidence principale et autres montants similaires, sont parfois demandés par erreur.

Si l'ARC établit qu'un contribuable a fait une erreur ou a fait une demande à laquelle il n'a pas droit, sa déclaration sera corrigée. Consultez la liste des redressements les plus fréquents à cra.gc.ca/redressementscourants.

4. Ne pas profiter des nouveaux crédits d'impôt et des nouvelles prestations et déductions

Vous pourriez avoir droit à de nouveaux crédits et à de nouvelles prestations et déductions que le gouvernement du Canada présente chaque année. Avant de produire votre déclaration, allez à arc.gc.ca/preparezvous pour connaître les mesures fiscales qui vous feront économiser. Certains logiciels de préparation homologués vous suggéreront aussi des crédits, des prestations et des déductions selon les renseignements que vous avez entrés.

5. Produire votre déclaration en retard

Si vous devez de l'impôt et que vous n'envoyez pas votre déclaration à temps, vous devrez payer une pénalité pour production tardive. Elle est de 5 % du solde impayé pour 2016, plus 1 % du solde impayé par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. Même si vous ne pouvez pas payer votre solde dû avant la date limite de production, vous pouvez éviter la pénalité pour production tardive en envoyant votre déclaration à temps.

Si vous n'êtes pas en mesure de payer le montant dû à la date prévue, il vaut mieux communiquer immédiatement avec l'ARC. Elle collaborera avec vous pour régler votre dette fiscale ou toute autre dette relative à d'autres programmes gouvernementaux. Vous pourriez être admissible à une entente de paiement ou à un allègement pour les contribuables.

6. Ne pas conserver vos reçus et documents

Conservez tous vos reçus et documents pendant au moins six ans après avoir produit une déclaration. Si l'ARC choisit d'examiner votre déclaration, vous devrez lui fournir vos reçus pour justifier vos demandes. Pour en savoir plus, allez à Lorsque vous nous répondez.

Soyez branché

Pour recevoir des mises à jour lorsque sur ce qu'il y a de nouveau à l'Agence du revenu du Canada, vous pouvez :

Suivre l'ARC sur Twitter - @AgenceRevCan.

Suivre l'ARC sur LinkedIn.

Vous abonner à une liste d'envois électroniques de l'ARC.

Ajouter nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles.

Allez sur YouTube pour regarder nos vidéos sur l'impôt.

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 11:33 et diffusé par :