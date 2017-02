Le Réseau Trans-Tech en consultations prébudgétaires - Avec Synchrone, plus de 4?000 PME seront mieux accompagnées dans leur croissance







QUÉBEC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires tenues aujourd'hui, le Réseau Trans-Tech réaffirme le rôle primordial que ses membres, les Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), entendent jouer, en complémentarité avec les acteurs de l'écosystème d'innovation du Québec, dans la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI), pour supporter concrètement les entreprises et les organisations du Québec dans le virage imposé par la 4e révolution industrielle.

Synchrone, un projet innovant pour les PME et les organisations du Québec

Lors de ces rencontres de consultation, le Réseau Trans-Tech a démontré la volonté des CCTT d'actualiser leur offre de service afin de mieux répondre aux besoins changeants des entreprises et des organisations du Québec en matière de gestion de projet d'innovation. À cet effet, le Réseau Trans-tech a déposé la phase 2 du projet Synchrone qu'il souhaite voir intégrer dans la SQRI.

Déjà, au budget 2016-2017, le gouvernement a reconnu l'importance et l'impact stratégique d'implanter graduellement un nouveau modèle d'intervention dans les CCTT. D'une valeur globale de 150 M$ sur 5 ans, Synchrone a pour objectif l'adaptation de l'offre de service des centres afin de mieux aider les entreprises et les organisations clientes dans le contexte des changements de culture qu'ils doivent opérer pour se tailler une place dans l'économie du savoir, mondialement connectée et plus sobre en carbone.

Comme son nom l'indique, le projet Synchrone vise également la synchronisation et la simplification de l'accès à l'accompagnement en innovation POUR les organisations et les 4?000 entreprises déjà en affaires avec les CCTT. « Les entreprises québécoises doivent faire face à des défis importants. Pour ce faire, le réseau des CCTT met les besoins des entreprises et des organisations au coeur de ses priorités; ce qui devient crucial dans la perspective de la prochaine SQRI. Le Réseau Trans-Tech fait preuve d'audace et de vision en mettant de l'avant un projet d'adaptation de ses services aux nouveaux défis qui confrontent ses clients », affirme la présidente du Réseau Trans-tech, Mme Nancy Déziel.

D'autres enjeux importants ont aussi été évoqués, tels que l'importance d'une vision globale de l'innovation qui intègre la notion d'innovation sociale, les retombées sur la formation de même que l'accès au remboursement des frais indirects de la recherche pour les CCTT, comme c'est le cas pour les universités.

Les CCTT et le Réseau Trans-tech

Les 49 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) sont répartis sur l'ensemble du territoire québécois, tant dans les grands centres que dans les régions. Chaque CCTT relève d'un cégep ou d'un collège et réalise des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et d'information et se spécialise dans un domaine spécifique. Il s'agit d'un réseau de près de 1?300 experts de l'innovation technologique et sociale au service des entreprises, particulièrement des PME, mais aussi des organisations que sont les municipalités, les organismes à but non lucratif, les commissions scolaires, etc. Les CCTT contribuent directement, de façon importante et mesurable, au développement économique et social du Québec.

Quant au Réseau Trans-tech, il a comme objectif de concerter l'action des CCTT, de faciliter l'accès à leurs services pour les entreprises et les organismes ainsi que de soutenir les collaborations entre les CCTT et les autres acteurs de l'innovation que sont les organismes régionaux de développement, les centres de recherche publics ou privés, les universités, les ministères, etc.

