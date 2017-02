ContourGlobal annonce une offre complémentaire de ses billets garantis de premier rang dus en 2021







LUXEMBOURG, 9 février 2017 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (l'« émetteur ») a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir un montant en capital global de 50 millions EUR de ses billets garantis de premier rang à 5,125 % dus en 2021 (les « billets ») dans un placement privé aux acheteurs admissibles comme un complément au montant en capital global existant de 600 millions EUR de ces billets actuellement en circulation (les « billets existants »). Les billets auront des termes identiques que les billets existants, à l'exception de la date d'émission, la date initiale à partir de laquelle les intérêts commenceront à courir et du prix initial. L'émetteur a l'intention d'utiliser le produit net tiré de l'offre à des fins générales de l'entreprise.

Les billets ne sont offerts dans un placement privé qui est exempté des exigences d'inscription du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la dispense d'inscription décrite à la règle 144A du Securities Act et, à l'extérieur les États-Unis, à des investisseurs non américains en vertu du règlement S du Securities Act. Les billets ne seront pas inscrits en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une déclaration d'inscription en vigueur ou d'une exemption applicable des exigences d'inscription ou d'une transaction non soumise aux exigences d'inscription du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

À propos de ContourGlobal

L'émetteur est une filiale financière en propriété exclusive de ContourGlobal L.P., un partenariat sociétaire exonéré basé aux Îles Cayman (avec ses filiales consolidées, « ContourGlobal »). ContourGlobal est un important développeur et exploitant d'installations de production électrique dans 19 pays de par le monde.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux mentionnés dans les énoncés prospectifs. L'émetteur n'assume aucune obligation de révéler publiquement les résultats de toutes révisions de ces énoncés prospectifs qui pourraient être apportées pour refléter des évènements ou des circonstances qui se produiraient après la date mentionnée, y compris, sans limitation, des changements dans les activités de ContourGlobal ou la survenue d'évènements imprévus.

