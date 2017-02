En route vers le Sommet sur l'alimentation - Deuxième rencontre préparatoire : l'industrie alimentaire québécoise au coeur des discussions







QUÉBEC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est demain, au Centrexpo Cogeco Drummondville, que se tiendra la deuxième des trois rencontres préparatoires en vue du Sommet sur l'alimentation. Ayant pour titre « Développement du potentiel de l'industrie alimentaire québécoise sur les marchés d'ici et d'ailleurs », ce rendez-vous réunissant les acteurs du secteur bioalimentaire poursuit la démarche visant à doter le Québec d'une politique bioalimentaire.

Citation :

« Je suis heureux de me joindre et de participer à ce vaste chantier national. Nous plongeons maintenant au coeur de l'industrie de la transformation alimentaire, de la distribution et de la restauration. Il s'agit d'une industrie vitale pour le Québec tout entier, notamment en raison de son rôle de trait d'union entre les consommateurs et les secteurs primaires de la production. Nous nous réunissons pour mieux comprendre ses défis, mais surtout pour prendre toute la mesure de son incroyable potentiel de développement pour toutes les régions ».

Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Ce sont Mme Mélanie Chalifoux et M. Alain Chalifoux, respectivement directrice de la planification et de l'approvisionnement et président de la Laiterie Chalifoux, qui agiront à titre de conférenciers d'honneur pour cette rencontre. Leur intervention sera suivie d'un panel de trois conférenciers experts, soit M. Maurice Doyon, professeur titulaire d'économie agroalimentaire à l'Université Laval, M. Jean-Guy Côté, directeur associé de l'Institut du Québec, et M. Sylvain Charlebois, doyen et professeur de management agroalimentaire à l'Université Dalhousie.

Près de 150 personnes issues de nombreux champs d'expertise touchant le secteur bioalimentaire sont attendues, qu'il s'agisse de la production agricole, de la pêche, de la transformation, du commerce, de la restauration ou des préoccupations citoyennes.

Pour participer sur le Web

Le site Web du Sommet sur l'alimentation est le portail d'information de première ligne quant à la démarche qui est entreprise et l'endroit par excellence pour se prononcer sur les diverses thématiques abordées tout au long des travaux. Nous vous invitons à laissez votre empreinte en faisant part de vos commentaires, de vos préoccupations ou de vos suggestions sur l'un ou l'autre des sujets traités.

Les internautes pourront d'ailleurs prendre connaissance des discussions qui se tiendront au cours de la rencontre, puisque celles-ci seront filmées et mises en ligne le jour même.

Le site est également un endroit privilégié pour en apprendre davantage sur l'industrie bioalimentaire. Divers enjeux et des statistiques en relation avec ce secteur d'activité y sont présentés de manière vulgarisée et amusante. Tout au long de la démarche, le contenu du site Web évolue et de nouveaux sujets viennent s'ajouter à ceux qui sont déjà en ligne.

Enfin, le cahier thématique ayant trait à cette deuxième rencontre préparatoire est également disponible sur le Web. Ce cahier servira de point de départ aux discussions qui auront lieu demain et il dresse un portrait factuel de la thématique abordée.

Restez informés sur toutes les activités relatives au Sommet sur l'alimentation en suivant le compte Twitter du Ministère au www.twitter.com/mapaquebec et en utilisant le mot-clic #SommetAlimQc.

Liens connexes :

Site Web du Sommet sur l'alimentation : www.mapaq.gouv.qc.ca/sommetalimqc

