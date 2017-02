Le dévoilement de nouveaux hélicoptères met en valeur la compétence de la main-d'oeuvre québécoise du secteur de l'aéronautique







La nouvelle chaîne de montage de Bell Helicopter contribuera à assurer le maintien de plus de 100 emplois spécialisés

MIRABEL, QC, le 9 févr. 2017 /CNW/ - Le talent des Québécois qui oeuvrent dans le secteur de l'aérospatiale de calibre mondial de la province était bien visible lors du dévoilement, par Bell Helicopter, du premier modèle d'aéronef complété depuis l'établissement de la nouvelle chaîne d'assemblage de l'entreprise à Mirabel l'an dernier.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a participé à une cérémonie pour marquer la sortie du premier hélicoptère Bell 505 Jet Ranger X de la chaîne de production. La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Christine St-Pierre, y était également au nom de sa collègue ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade.

Plus de 100 emplois hautement spécialisés ont été préservés au Québec depuis que le fabricant d'hélicoptères du Texas a annoncé sa décision d'assembler son nouveau modèle 505 à Mirabel.

La décision témoigne de la confiance qui est accordée à la main-d'oeuvre hautement spécialisée à l'usine de Mirabel, où sont effectués les essais en vol, la certification et l'assemblage final du nouveau modèle. Elle ouvre aussi des possibilités pour la mise à l'essai, la certification et l'assemblage des prochains modèles d'hélicoptères commerciaux de Bell à l'usine de Mirabel. C'est de cette manière que les travailleurs de l'aérospatiale développeront les compétences qui les prépareront à occuper les emplois de l'avenir.

Cet investissement par une entreprise de calibre mondial démontre que le Canada est une destination de choix pour la fabrication de pointe. Notre main-d'oeuvre hautement spécialisée et la culture d'innovation qui existe au sein de notre secteur canadien de l'aérospatiale sont des atouts.

Le Programme d'innovation du gouvernement du Canada favorisera la croissance propre, les emplois de qualité et des conditions de vie optimales pour la classe moyenne. Le secteur de l'aérospatiale est un moteur d'innovation, et les investissements dans ce secteur sont essentiels dans le cadre de ce programme.

« Lorsque des entreprises comme Bell Helicopter souhaitent faire des investissements, elles cherchent des pays où l'innovation est mise en valeur, des pays où les gens sont hautement compétents et créatifs, et sont capables de transformer les idées en solutions. L'appui de notre gouvernement pour l'innovation dans le secteur de l'aérospatiale est un volet important de notre plan pour stimuler la croissance économique et bâtir un meilleur Canada. Nous voulons créer de meilleurs emplois, de meilleures possibilités et de meilleures conditions de vie pour tous les Canadiens. Les investissements de Bell Helicopter dans notre pays favoriseront la compétitivité mondiale de notre industrie de l'aérospatiale et feront en sorte que les emplois bien rémunérés de la classe moyenne demeurent au Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Au fil des ans, le secteur de l'aérospatiale a su mettre à profit l'efficacité de notre chaîne d'approvisionnement, notre main?d'oeuvre hautement qualifiée et notre grande capacité d'innovation. La chaîne de production du Bell 505 à Mirabel fera rayonner notre expertise à l'échelle internationale. Ce projet est un exemple concret de notre savoir-faire dans le domaine de l'aérospatiale. C'est donc avec fierté que le gouvernement du Québec souligne ce lancement, qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026. »

- La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Christine St-Pierre

Bell Helicopter, une filiale de Textron Inc., se spécialise dans la fabrication d'hélicoptères commerciaux. La compagnie a 900 employés au Canada , et la majorité d'entre eux travaillent à Mirabel .

, et la majorité d'entre eux travaillent à . La contribution du secteur canadien de l'aérospatiale à l'économie canadienne est estimée à plus de 28 milliards de dollars. Le secteur est aussi tributaire de 211 000 emplois.

L'aérospatiale est au premier rang des industries de la fabrication au pays pour ce qui est des investissements dans la recherche-développement.

Près de 80 % de la production manufacturière en aérospatiale est destinée à l'exportation.

Le gouvernement du Canada est client de Bell Helicopter depuis les années 1990, et le plus récent marché passé avec cette entreprise pour l'acquisition de ses produits l'a été en 2014.

