Invitation de presse - Fédération des cégeps







QU/BEC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des cégeps et la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) invitent les représentants des médias à une conférence de presse portant sur les violences à caractère sexuel. Les représentants des campagnes de prévention « Sans oui, c'est non! » et « Ni viande ni objet » présenteront leur campagne respective.

Le lundi 13 février 2017

à 10 h 30

Au Cégep de Ste-Foy

2410, chemin Ste-Foy, à Québec

Entrée Margelle (porte 4)

À la cafétéria

SOURCE Fédération des cégeps

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 10:22 et diffusé par :