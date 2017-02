Regardez la Super Ligue pakistanaise 2017/PSL LIVE sur CricketGateway.com







CHENNAI, February 9, 2017 /PRNewswire/ --

- Connectez-vous pour accéder à PSL Live Stream et regarder tous les matchs où que vous soyez dans le monde

- CricketGateway.com est le partenaire officiel de diffusion en direct de la PSL, Super ligue pakistanaise 2017 de cricket

Global Sports Commerce et sa filiale, Technology Frontier Group, l'unique partenaire accordant les droits de diffusion de la Pakistan Super League (PSL) 2017 sur toutes les plateformes numériques dans le monde, a annoncé aujourd'hui que tous les matchs de la PSL 2017 seront diffusés en direct sur http://www.cricketgateway.com ainsi que sur les applications Android Cricket Gateway et iOS Cricket Gateway.

L'an dernier, le site http://www.cricketgateway.com a été visité par près de 5 millions de fans de cricket du monde entier, notamment d'Inde, du Pakistan, du Royaume-Uni et des États-Unis, qui ont regardé PSL Live en haute définition.

Également visité par les fans de cricket d'Australie, de Singapour, du Canada, des Émirats Arabes Unis, du Bangladesh, de Malaisie, d'Arabie Saoudite, du Sri Lanka, d'Allemagne, du Japon et d'autres pays du monde, en plus de la fonction PSL Live Stream, le site offre les replays à la demande, les moments phares, des analyses d'après-match et bien plus encore.

« Pour beaucoup, le cricket est bien plus qu'un sport, c'est un mode de vie. Nous voulons que les passionnés de cricket se trouvant dans des pays où l'accès à ce sport est limité puissent regarder Cricket LIVE sur CricketGateway.com », a expliqué M. M. S. Muralidharan, Directeur général de Follow-On Interactive et PDG de Global Sports Commerce.

À propos de CricketGateway.com

http://www.cricketgateway.com diffuse l'ensemble du tournoi et toute l'action, notamment les matchs INDE contre NOUVELLE-ZÉLANDE, SRI-LANKA contre AUSTRALIE, INDES OCCIDENTALES contre INDE, Hero CPL 2016, ZIMBABWE contre INDE, VIVO IPL 2016, les Championnats du monde T20, la Masters Champions League, la Pakistan Super League et l'Indian Premier League 2015, avec scores en direct, diffusion officielle en vidéo et en direct de tous les matchs, moments phares des rencontres, mises à jour balle par balle et vidéos exclusives. Les utilisateurs peuvent également accéder au contenu sur les applications Android Cricket Gateway et iOS Cricket Gateway.

À propos de Global Sports Commerce

Global Sports Commerce est une plateforme où les métiers du sport convergent, se connectent, créent de l'engagement et proposent des matchs aux passionnés du sport. Nous sommes convaincus que l'engagement des fans et leur utilisation des actifs et des données numériques sont l'avenir du sport et des passionnés. Nous nous sommes dédiés et avons voué notre entreprise à cela.

À propos de Technology Frontier Group

Pionnier de la technologie intégrée de bout en bout, des solutions et de l'intelligence de pointe à destination des organismes sportifs, des sponsors et des spectateurs, Technology Frontier constitue une passerelle continue et suscite l'engagement sur les 5 continents depuis son centre de distribution mondial.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Deepak S, Directeur de Cricketgateway.com

support@cricketgateway.com

+91-80-40992234



