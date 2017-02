Les chefs de file de l'industrie du service de vélos en libre-service Motivate et 8D mettent en commun la meilleure technologie et les meilleures activités de leur secteur







Un modèle de succès entrepreneurial québécois unit ses forces à celles d'un important exploitant américain de services de vélos en libre-service pour proposer un savoir-faire et des solutions logicielles

8D va conserver à Montréal le bureau et les emplois existants

MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La société 8D Technologies (« 8D »), qui est un modèle de succès entrepreneurial et un chef de file en matière de solutions novatrices de gestion des transports urbains et des paiements, s'est jointe à Motivate, exploitant américain de services de vélos en libre-service de classe mondiale. Ces deux sociétés combinent leur savoir-faire et leur expérience en matière d'exploitation, de même que leurs connaissances et leur talent pour créer un acteur puissant au sein de l'industrie, qui sera concurrentiel et engagé sur le plan social. Les conditions de la fusion n'ont pas été divulguées.

En tant que chefs de file de leur secteur reconnus à l'échelle internationale, 8D et Motivate s'apprêtent à améliorer les technologies qui permettent d'offrir des solutions sans fil et intelligentes dans le domaine des services de vélos en libre-service, destinées aux clients des réseaux de 8D et de Motivate. Plus généralement, la fusion annoncée aujourd'hui renforce la capacité des deux entreprises pour ce qui est d'offrir les meilleurs services possible et d'innover dans l'industrie mondiale des transports urbains, en pleine effervescence.

8D Technologies fait fonctionner un parc de près de 40 000 vélos répartis dans le monde, utilisés au titre de programmes de services de vélos en libre-service, dont Santander Cycle Hire (Londres, Royaume-Uni), Bixi (Montréal, Canada), ADCB Bikeshare (Abou Dhabi, ÉAU) et Melbourne Bike Share (Melbourne, Australie). La Société propose déjà des solutions matérielles et logicielles à bon nombre des réseaux de services de vélos en libre-service qu'exploite Motivate à travers le monde. Motivate assure la gestion d'un nombre élevé des plus importants services de vélos en libre-service en Amérique du Nord, dont Citi Bike (New York), Ford GoBike (région de la baie de San Francisco), Hubway (région métropolitaine de Boston) et Capital Bikeshare (région métropolitaine de Washington).

La fusion a pour effet de consolider immédiatement le rôle de 8D dans le contrat de Motivate, au titre duquel cette dernière doit assurer une expansion à grande échelle du service de vélos en libre-service de la région de la baie de San Francisco, qui prendra bientôt le nom de Ford GoBike.

« Le partenariat que nous avons conclu avec Motivate témoigne de la réputation d'entreprise novatrice et visionnaire de 8D; cette transaction constitue aussi une occasion à saisir pour faire reconnaître à travers le monde le talent créateur des Montréalais et pour renforcer la position de notre ville en tant que plaque tournante internationale dans le secteur de la technologie créative, a déclaré la cofondatrice et ex-chef de la direction de 8D, Isabelle Bettez. En nous joignant à Motivate, le chef de file dans le secteur de l'exploitation de services de vélos en libre-service, nous allons créer une entreprise capable de répondre à la demande croissante pour les produits et services que nous offrons; nous serons également en mesure de pénétrer de nouveaux marchés. Les deux sociétés vont conserver leur identité respective, et 8D va maintenir tous les emplois au Québec, ce qui était important pour nous. »

« L'union des forces de 8D et de Motivate va accélérer le processus d'innovation dans l'industrie des services de vélos en libre-service et va renforcer notre capacité à révolutionner le paysage urbain, a commenté le président et chef de la direction de Motivate et des deux sociétés fusionnées, Jay Walder. Isabelle et Jean?Sébastien Bettez sont des personnes d'innovation et des pionniers, qui ont vu comment appliquer la technologie au service de vélos en libre-service afin de transformer la mobilité urbaine. Ils ont été d'incroyables partenaires pour nous; nous avons hâte d'assurer la croissance des activités de l'entreprise, d'accroître son savoir-faire et son expérience, et d'intensifier ses relations dans le contexte de la fusion des deux sociétés. »

Reconnue pour son entrepreneurship, pour son leadership et pour son esprit visionnaire, Isabelle Bettez va accéder au conseil d'administration de Motivate, où elle va jouer un rôle important quant aux décisions stratégiques et quant à l'expansion internationale de la nouvelle entreprise résultant de la fusion de Motivate et de 8D. Pour sa part, le cofondateur et directeur technologique de 8D, Jean?Sébastien Bettez, continuera d'assumer les mêmes fonctions à la suite de la fusion.

La fusion a été facilitée grâce à un investissement important de Generation Investment Management dans Motivate; cette firme concentre ses activités sur les investissements à long terme dans des entreprises durables à forte croissance. David Blood, associé principal à Generation, siégera au conseil d'administration de Motivate et conseillera l'entreprise quant à ses projets de croissance et quant à ses stratégies.

À PROPOS DE 8D

Établie à Montréal, 8D Technologies (« 8D ») est un chef de file mondial dans le développement des solutions intelligentes et multifonctionnelles de communications sans fil intermachines (M2M) pour points de vente (POS) les plus perfectionnées.

8D a mis au point des solutions uniques en matière de gestion de transports urbains écologiques et de gestion de paiements, comprenant son système de stationnement municipal 8D APMSMC, de même que ses systèmes de vélos en libre-service déployés sur quatre continents : aux États-Unis (Boston, Jersey City, Minneapolis, New York, Seattle et la région de Washington), au Royaume-Uni (Londres), en Australie (Melbourne), au Canada (Montréal) et aux Émirats arabes unis (Abou Dhabi).

Les systèmes de 8D se distinguent par leurs terminaux sans fil, entièrement alimentés à l'énergie solaire, permettant de gérer à la fois le stationnement sur rue et les services municipaux de vélos en libre-service. Ils permettent également des transactions sans fil sécurisées en temps réel, ainsi que la gestion et la surveillance à distance de toutes les fonctions des terminaux, dans un environnement câblé ou sans fil.

À PROPOS DE MOTIVATE

Motivate est un chef de file mondial dans le domaine des services de vélos en libre-service. Exploitant de services de vélos en libre-service intégré et société reconnue en matière d'innovation technologique, Motivate cherche à revisiter la manière dont les gens vivent l'expérience que propose la ville et dont ils se déplacent autour des villes. Motivate exploite plus de 50 % des parcs de vélos offerts en libre-service en Amérique du Nord, dont cinq des plus importants aux États-Unis : Citi Bike à New York, Divvy à Chicago, Capital Bikeshare dans la région de Washington, Hubway dans la région de Boston et BIKETOWN à Portland, en Orégon. Motivate exploite également FordGoBike dans la région de la baie de San Francisco. Cette dernière entre dans une phase d'expansion qui lui permettra de décupler ses activités et de mettre 7 000 vélos au service de ses clients. https://www.motivateco.com/qui-nous-sommes/

