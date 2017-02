Campagne de valorisation du territoire - L'arrondissement qui vous en offre PLUS!







MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, a présenté aujourd'hui la plus importante campagne de valorisation du territoire jamais produite dans l'est de Montréal, à l'occasion d'une conférence de presse à laquelle assistaient des représentants d'organismes et promoteurs locaux.

La présentation d'une vidéo publicitaire de 60 secondes a donné le coup d'envoi à cet événement marquant le lancement de la campagne. Au cours des derniers jours, des messages publicitaires ont été déployés dans les journaux et sur différents supports visuels mettant l'accent sur des thèmes particuliers qui définissent Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et ses avantages : plus accessible, plus d'opportunités, plus de nature, plus divertissant.

«Au cours des dernières années, le territoire de l'arrondissement a changé, s'est transformé. Nous voulons démontrer qu'ici, contrairement à certaines perceptions véhiculées, il fait bon vivre, travailler, étudier et se divertir ! Ce qui rend Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles si attrayant, c'est surtout les gens d'ici, les familles, les entrepreneurs, les artistes, et aussi cette nature, luxuriante et omniprésente. Bref, nous sommes un arrondissement qui en offre tellement plus » annonce madame Rouleau.

Par cette campagne publicitaire visant le Grand Montréal et les environs, particulièrement les 18-34 ans, l'arrondissement souhaite positionner l'identité de son territoire par rapport à celui de Montréal : son accès à la propriété la plus abordable à Montréal, ses bonnes opportunités d'affaires en termes d'espaces et de prix, ses projets de développement, ses événements culturels et sportifs, tout ça en pleine nature et à quelques pas du centre-ville.

Exclusivement pour cette campagne, l'étiquette de l'arrondissement a été raccourcie en RDPAT, bleu et vert, avec la lettre P qui unit les deux quartiers, indissociables de la nature,

par le fleuve et la rivière. Des lieux, des citoyens et des entrepreneurs de l'arrondissement illustrent les quatre thèmes. Ceux-ci seront déclinés sur des panneaux et des oriflammes installés sur le territoire de l'arrondissement, jusqu'à la fin décembre 2017.

Dans les prochaines semaines, d'autres messages publicitaires paraîtront dans le Journal de Montréal, ainsi que sur le panneau numérique installé en bordure de l'autoroute 40. La campagne est également déployée sur le Web et les réseaux sociaux ce qui permet de communiquer efficacement auprès du public visé. La vidéo publicitaire est aussi diffusée sur la chaîne Youtube de l'arrondissement. Un rappel de cette campagne sera également lancé à l'été et à l'automne.

Pour de plus amples renseignements sur la campagne, visitez le site Web de l'arrondissement.

