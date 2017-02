Sondage de satisfaction de la clientèle - Le Centre de justice de proximité du Grand-Montréal contribue à améliorer l'accès à la justice avec des services de haute qualité







QUÉBEC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, a salué aujourd'hui les excellents résultats obtenus par les Centres de justice de proximité du Québec, dont celui du Grand-Montréal, dans le cadre d'un sondage portant sur la satisfaction de la clientèle.

Ces centres offrent des services gratuits d'information juridique, de soutien et d'orientation dans six régions du Québec. Le sondage, mené auprès de 760 usagers, ayant fait appel à un des centres entre décembre 2015 et mai 2016, montre un taux de satisfaction général de plus de 80% à l'égard des services rendus. Dans le Grand-Montréal, ce taux de satisfaction général atteint plus de 75%.

« Favoriser l'accès à la justice, notamment par une plus grande disponibilité de l'information juridique, constitue depuis plusieurs années une de nos plus grandes priorités. Les résultats de ce sondage témoignent de la grande qualité des services rendus par le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent et démontrent que ses intervenants répondent efficacement aux besoins de milliers de citoyens de la région », a déclaré la ministre Vallée.

« Les juristes du Centre sont non seulement soucieux de transmettre des notions de droit aux citoyens, mais également de bien les outiller et de s'assurer de leur bonne compréhension des informations qui leur sont communiquées. Le personnel du Centre fait également preuve de créativité afin de répondre efficacement aux besoins des citoyens, car après tout, les solutions ne se trouvent pas toujours dans les lois! » a affirmé Me Jennifer Fafard-Marconi, directrice du Centre de justice de proximité du Grand-Montréal.

Les faits saillants du sondage

Le sondage révèle que l'information juridique fournie par les centres est particulièrement appréciée de sa clientèle. À ce titre, près de 80% des personnes sondées estiment que les informations qui leur ont été fournies leur ont été utiles. Le même taux de répondants considère également que leurs consultations dans les Centres les ont aidés à résoudre leur problème. Ainsi, 90% des usagers recommanderaient à une personne à la recherche d'information juridique de consulter l'un des six centres.

Soulignons également que la qualité de l'accueil, tant à la réception qu'au téléphone, est l'aspect du service à la clientèle qui a été le plus apprécié avec un taux de satisfaction de près de 90%. Les répondants ont également jugé que le personnel des centres a agi auprès d'eux avec respect (92%), impartialité (91%), ouverture d'esprit (88%), écoute (86%) et compétence (85%).

Pour prendre connaissance de l'ensemble des résultats de ce sondage, consultez le rapport détaillé disponible dans le site Web du ministère de la Justice à l'adresse www.justice.gouv.qc.ca.

À propos du Centre de justice de proximité du Grand-Montréal

Le Centre de justice de proximité du Grand-Montréal a ouvert ses portes en mai 2011. Il est situé au 407, boul. Saint-Laurent, bureau 410, à Montréal. Depuis son ouverture, et en date du 30 septembre 2016, il a traité près de 32 000 demandes d'information juridique.

Les citoyens de la région peuvent se déplacer au Centre afin d'obtenir gratuitement des services personnalisés d'information juridique, de soutien et d'orientation sur divers sujets comme la séparation, la succession, le bail en matière de logement, les petites créances ou même les modes de prévention de règlement des différends (médiation, négociation, etc.).

De plus, des ateliers et des séances d'information juridique publiques sont organisés par l'équipe de juristes du Centre. À cet effet, plus de 30 séances et ateliers ont été offerts, du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016, à près de 600 personnes.

Il est également à noter que le Centre travaille de concert avec de nombreux organismes régionaux afin d'accomplir sa mission et ainsi assurer un service de qualité auprès des citoyens.

Enfin, soulignons que les centres sont financés par le Fonds Accès Justice, sous la responsabilité du ministère de la Justice.

Pour plus de renseignements sur le Centre de justice de proximité du Grand-Montréal, consultez le site Web des Centres de justice de proximité à l'adresse www.justicedeproximite.qc.ca

