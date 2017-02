CNW et Cision amplifieront et mesureront les conversations en ligne de l'événement Canada 150







TORONTO, le 9 févr. 2017 /CNW/ - Dans le cadre de l'événement Canada 150, qui se déroule actuellement, CNW et Cision ont décidé de vérifier à quel point les Canadiens se mobilisent pour cet anniversaire important.

Les deux entreprises, qui se sont unies en 2016, ont élaboré une étude exhaustive de surveillance des parts de voix portant sur le terme de recherche « Canada 150 ».

Cliquez ici pour consulter le Centre de contenu de CNW : http://prn.to/2kIGgkF

Les conclusions préliminaires ont révélé que les conversations portant sur Canada 150 ont atteint un sommet aux alentours de la veille du jour de l'An, lors du lancement officiel de la campagne. Depuis, l'événement a été mentionné plus de 100 000 fois en ligne, dont des milliers de fois par jour. Le mouvement est en pleine croissance.

« L'événement Canada 150 a connu un début prometteur et nous nous sommes demandés si nous pouvions contribuer à ce qu'il ait encore plus de succès, a déclaré Nicole Guillot, présidente de CNW et de Cision Canada. Nous avons tiré parti de l'expertise en matière de diffusion de CNW et des capacités de surveillance et d'analyse de Cision Communications Cloud pour améliorer les résultats quant aux initiatives de communication liées à Canada 150 de nos clients. Ainsi, nous espérons aider à stimuler les échanges au sujet de Canada 150 à l'échelle du pays et tout au long de l'année. »

Les entreprises ont élaboré une série de produits et de services de diffusion de CNW qui accordent une place importante aux communiqués relatifs à Canada 150 ainsi qu'un rapport de surveillance et d'analyse de Cision qui permet de mesurer les parts de voix du programme relatif à Canada 150 d'un client, de comparer ce programme à celui d'un concurrent et de le situer par rapport à la conversation globale en ligne.

Les produits et services de CNW et de Cision liés à Canada 150 offerts aux clients incluent :

De nouvelles listes sectorielles ciblées liées à Canada 150 portant sur les médias, les journalistes et les influenceurs qui s'intéressent aux nouvelles relatives à Canada 150. (Cliquez ici pour ajouter votre nom à une liste de courriels de CNW liée à Canada 150.)





Une place de choix dans la publication de CNW, Au fil de la journée média, une liste quotidienne destinée aux médias et qui résume tous les événements dont la promotion s'effectue au moyen d'un avis aux médias CNW.





Un fil Twitter entièrement consacré à l'événement, soit @CNW150Canada. Il s'agit d'un compte dont le contenu est préparé et organisé et qui diffuse tous les communiqués marqués Canada 150, de même qu'un contenu supplémentaire pertinent.





Un widget des nouvelles de CNW filtré en fonction du contenu de nouvelles liées à l'événement Canada 150. Les widgets de nouvelles de CNW sont mis à jour en temps réel et peuvent être ajoutés à tout site Web. (Cliquez ici pour devenir un partenaire médiatique de CNW et pour ajouter un widget à votre site Web.)





Une place importante sur la page d'accueil du site newswire.ca, dans une section Sujets d'actualité consacrée à l'événement Canada 150, préparée et organisée en fonction de tous les communiqués et du contenu multimédia pertinents distribués par CNW.





consacrée à l'événement Canada 150, préparée et organisée en fonction de tous les communiqués et du contenu multimédia pertinents distribués par CNW. Une trousse de surveillance et d'analyse de Cision liée à l'événement Canada 150 pour effectuer la surveillance des parts de voix sur le Web, les médias sociaux, ainsi que les médias imprimés et télévisuels relativement à toute initiative liée à l'événement Canada 150. Cet outil comprend une analyse de la concurrence et du rendement par rapport à des points de référence et elle comprend quatre rapports trimestriels.

Désormais, la surveillance sera davantage que de simplement compter les mentions dans les médias

Tout au long de leur étude sur les parts de voix de Canada 150, CNW et Cision surveilleront également comment les Canadiens réagissent à une variété de campagnes, de messages et d'événements réels, par exemple, « Quels événements ont suscité le plus d'intérêt ou de controverse? » ou « Quels groupes démographiques ont le plus apprécié les festivités? »

« Cision est un chef de file en matière de renseignements commerciaux contextuels judicieux fondés sur les communications et les commentaires du public, a indiqué Mme Guillot. Lorsque nous allons au-delà du nombre d'articles ou de tweets concernant un enjeu et que nous nous penchons sur les répercussions que cet enjeu a sur des groupes de population, les communicateurs disposent alors de renseignements qui peuvent les aider à guider leur organisation vers un meilleur avenir et à prouver la valeur de leur travail. »

Pour en savoir davantage au sujet des produits et services liés à l'événement Canada 150, cliquez ici.

Groupe CNW

Groupe CNW Ltée (une société Cision) fait parler de ses clients en ligne et dans les actualités. Nous diffusons des communiqués et du contenu multimédia authentifiés, de la bonne façon et aux bons destinataires, afin de respecter les exigences en matière de divulgation, d'optimiser la visibilité et l'engagement, et de générer plus d'occasions de médias acquis. CNW propose également des services professionnels de production de vidéos, de photographie et de diffusion Web, de traduction, de dépôt réglementaire et d'impression, ainsi que des plateformes pour surveiller le contenu et en mesurer la performance.

Cision

Cision est un chef de file mondial de l'analyse et des technologies des communications avec les médias qui permet aux professionnels du marketing et des communications de gérer efficacement leurs programmes de médias acquis, de concert avec les canaux payés et détenus, afin de générer des résultats. En tant que conceptrice de Cision Communication CloudMC, la première plateforme infonuagique de médias acquis du genre, Cision a réuni des données, des analyses, des technologies et des services de pointe en un seul écosystème de communications que les marques peuvent utiliser pour établir et cultiver des relations harmonieuses, constructives et durables avec les influenceurs et les acheteurs afin d'accroître l'influence qu'elles exercent sur les marchés. Les solutions de Cision comprennent également des technologies médiatiques de premier plan, comme CNW, PR Newswire, Gorkana, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) et iContact. Établie à Chicago, Cision sert plus de 100 000 clients dans 170 pays et dans 40 langues à l'échelle mondiale, et elle compte des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine et en Australie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.cision.com ou suivez @Cision sur Twitter.

