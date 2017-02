Tournée Propulser nos manufacturiers innovants - Investissement Québec soutient une entreprise manufacturière de l'Estrie







SHERBROOKE, QC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Investissement Québec annonce qu'elle a accordé un prêt de 940 000 $ à l'entreprise Industries G.E. Gilbert de Sherbrooke pour lui permettre notamment de faire l'acquisition de machines-outils de précision destinées à l'usinage de pièces de fonte de grande dimension.

L'entreprise a retenu le secteur de la transformation de pièces de fonte de grande dimension comme un marché prioritaire en raison de la demande grandissante dans ce créneau. Le projet permettra à Industries G.E. Gilbert de se positionner dans ce marché.

« Investissement Québec veut donner aux entreprises manufacturières québécoises les moyens d'aller de l'avant avec des projets innovants qui feront croître leur compétitivité. Le projet d'Industries G.E. Gilbert s'inscrit en droite ligne dans cette volonté et cette nouvelle expertise lui permettra de se démarquer. Notre volonté est d'accroître nos financements pour ce type de projet et je reste confiant que notre Initiative manufacturière est l'occasion de sensibiliser les entreprises à l'importance d'innover », a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

En effet, la tournée Propulser nos manufacturiers innovants, portée par Investissement Québec, s'arrêtera à Sherbrooke demain afin de sensibiliser les manufacturiers de l'Estrie à la nécessité de prendre le virage numérique.

D'ici le printemps 2017, toutes les régions du Québec recevront la visite de l'équipe manufacturière formée de représentants d'Investissement Québec, du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, du Fonds de solidarité FTQ, de STIQ, de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, du Groupement des chefs d'entreprise du Québec, de la Fédération des chambres de commerce du Québec et de Deloitte. La tournée se conclura à Montréal, le 7 avril, par un grand forum réunissant les spécialistes du secteur manufacturier innovant.

À propos d'Industries G.E. Gilbert

Industries G.E. Gilbert se spécialise dans la fabrication de pièces usinées métalliques en petite série. L'entreprise se distingue par sa capacité de produire des pièces complexes, de grande qualité dans des délais très courts. La qualité d'exécution de ses produits lui a permis de s'imposer comme fournisseur auprès de chefs de file mondiaux oeuvrant dans des secteurs de pointe et même de collaborer au développement de prototypes. La clientèle de l'entreprise se concentre au Canada et aux États-Unis et se trouve principalement dans les secteurs de la métallurgie (alumineries, fonderies) et de l'énergie.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

