Grands Prix santé et sécurité du travail - La Direction régionale de l'Outaouais de la CNESST récompense la Ville de Gatineau pour son innovation en santé et sécurité du travail

GATINEAU, QC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est ce matin que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné le lauréat des Grands Prix santé et sécurité du travail, volet organismes publics, dans la région de l'Outaouais. À cette occasion, la CNESST a souligné le dynamisme en matière de santé et de sécurité de la Ville de Gatineau, qui s'est distinguée par sa réalisation dans la catégorie Innovation grâce à la mise en oeuvre d'un projet proactif et efficace, le Système de surveillance et de prévention de bris des racleurs, lequel projet vise à prévenir les accidents du travail.

Une application ingénieuse de la technologie laser

À la station Champlain, une des installations du Service de l'environnement, division usines et traitements des eaux, on assure un premier traitement de 70 % des eaux usées de la Ville en retirant les débris solides grâce à une filtration par dégrillage. L'appareil est en quelque sorte un énorme peigne sur rails qui descend dans un puits d'une profondeur de 23 mètres pour remonter les débris des égouts à la surface.

Auparavant, lorsque le dégrilleur se bloquait, des dommages importants se produisaient, puisque le moteur disjonctait seulement après avoir forcé pendant une certaine période. La conséquence était que les ouvriers devaient, pour réparer les dégâts, travailler plusieurs jours en espace clos, dans un puits humide. Ces derniers s'exposaient alors à une panoplie de risques : travail en hauteur, gaz, bactéries, etc. Maintenant, grâce au Système de surveillance et de prévention de bris des racleurs, toute variation dans la vitesse des racleurs est immédiatement détectée par un laser et déclenche une alarme qui entraîne l'arrêt des racleurs. Aussi, le système permet de déterminer avec précision l'endroit qui pose un problème, dans les 23 mètres de course du dégrilleur. Résultat : le diagnostic de la panne est rapide et les bris sont moins importants. Le temps requis pour effectuer les réparations est considérablement réduit et, en conséquence, les travailleurs passent moins de temps en zone dangereuse.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des initiatives mises en oeuvre par des employeurs et des travailleurs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à mettre en lumière des gens qui ont à coeur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

En route vers la finale nationale

En plus d'être couronnés en Outaouais, les lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2017.

Pour voir les innovations gagnantes : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/remisesregionales.

