Le Guide Michelin décerne d'emblée deux étoiles au restaurant Le Clarence !

Un an après son ouverture, cette nouvelle grande table parisienne se voit distinguée d'entrée de jeu par deux macarons dans le fameux Guide Rouge.

L'audace récompensée. C'est une belle aventure et un pari un peu fou que le Guide Michelin a choisi de distinguer dans sa nouvelle édition 2017. Une aventure qui a débutée il y a bientôt cinq ans, lorsque le Prince Robert de Luxembourg, Président de la société familiale Domaine Clarence Dillon (Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus), a acquis, à deux pas des Champs Elysées, un hôtel particulier du XIXème siècle. D'abord destinée à abriter le siège parisien de la société, la résidence - rebaptisée Hôtel Dillon -, a été entièrement rénovée et redécorée par le prince avec le concours des meilleurs artisans d'art. Véritable ambassade parisienne de la société, elle abrite « La Cave du Château », une boutique d'exception qui offre une sélection pointue des plus belles découvertes de nos sommeliers. Et parce que l'histoire de Haut-Brion a toujours été intimement liée à celle de la gastronomie, le Prince Robert de Luxembourg a souhaité partager sa philosophie et l'univers élégant et chaleureux des grands domaines bordelais en créant ce restaurant d'exception : "Le Clarence".

Une table qui reflète le meilleur des terroirs français en mettant à l'honneur leurs produits d'exception, leurs producteurs et, bien-sûr, leurs vins.

La rencontre avec le Chef Christophe Pelé a été déterminante. Entre le Prince, véritable gourmet, et le talentueux Chef familier des grandes maisons parisiennes, l'entente a été immédiate. Déjà doublement étoilé en 2010 pour son restaurant parisien La Bigarrade, le Chef Exécutif et Directeur Général Délégué a réussi à mener cette table avec panache et réveiller les classiques de la gastronomie française.

Le Chef Christophe Pelé et toute l'équipe du Clarence se réjouit de partager cette distinction avec ses clients, curieux, connaisseurs, et délicieusement épicuriens. Car la plus belle récompense du Clarence est d'illuminer la journée de nos convives et de leur offrir, dans ce cadre à nul autre pareil, autant de plaisir en notre compagnie que nous en avons à les recevoir.

