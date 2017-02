IBA Group, lauréat du prix Shared Services & Outsourcing Award







MINSK, Bélarus, February 9, 2017 /PRNewswire/ --

Le 2 février, CEE Business Media, l'éditeur de Central and Eastern Europe Shared Services and Outsourcing Directory (l'Annuaire des services partagés et de l'externalisation en Europe centrale et orientale), a dévoilé les lauréats du prix CEE Shared Services and Outsourcing Awards. IBA Group - http://www.ibagroupit.com - et son projet Promotion of IT in Belarus among People with Disabilities (Promotion de l'informatique au Bélarus auprès des personnes handicapées) est lauréat dans la catégorie Top CSR initiative of the Year (Meilleure initiative de l'année en rapport avec la responsabilité sociale de l'entreprise).

Mis en oeuvre par l'IBA Institute, qui fait partie d'IBA Group, le projet Promotion of IT in Belarus among People with Disabilities est le premier projet pédagogique informatique en direction des personnes handicapées au Bélarus. Un groupe de 120 personnes handicapées a été formé à l'administration de systèmes, dont 89 à distance. À la suite de quoi, IBA Group a organisé un concours national relatif à l'administration de systèmes en direction des personnes handicapées, auquel 45 diplômés du cours se sont joints, dix d'entre eux se qualifiant pour la finale. Une fois le projet terminé, d'anciens étudiants se sont offert de transférer leurs compétences à leurs pairs. Six diplômés, dont le gagnant du concours, ont obtenu un emploi dans l'informatique.

Vladimir Dyubkov, le recteur de l'IBA Institute, a confié que grâce au projet, il a rencontré des personnes très fortes et courageuses, qui lui ont appris à surmonter ses propres difficultés.

Sergei Levteev, le président d'IBA Group, a déclaré : « Je souhaite exprimer ma gratitude aux organisateurs et aux juges du prix CEE Shared Services and Outsourcing Awards d'avoir choisi notre projet en rapport avec la responsabilité sociale de l'entreprise. Le projet a contribué à créer un espace sans obstacle aux personnes handicapées. Cela démontre que l'informatique ouvre d'immenses possibilités pour tous, indépendamment de l'âge, du sexe, des origines et de la condition physique. »

Pour voir la liste des lauréats, consultez le site Web du concours : http://ceeoutsourcingawards.com/2017/winners.html

À propos d'IBA Group

IBA Group est l'un des plus grands fournisseurs de services informatiques d'Europe de l'Est. IBA Group, dont le siège social se trouve à Prague (République tchèque), dispose de bureaux et de centres de développement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en République tchèque, au Bélarus, en Afrique du Sud, à Chypre, en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan et en Slovaquie. IBA Group est spécialiste des systèmes centraux, des applications d'entreprise, des solutions Web, de SAP, des analyses commerciales et des applications en nuage et mobiles. IBA Group figure au palmarès Global Outsourcing 100 de l'Association internationale des professionnels de l'externalisation (IAOP) dans la catégorie Leaders et se classe parmi les plus grands éditeurs de logiciels au monde selon Software 500, publié par Software Magazine. La société est lauréate du prix décerné par Global Sourcing Association et du prix IT & Software Excellence Awards, décerné par IT Europa.

