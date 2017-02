Estimations de la Régie du logement : Le Gouvernement n'intervient que pour faire fausse route!







MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) ne comprend pas la lettre du Ministre Martin Coiteux qui demande le retour des estimations de loyer à la Régie du logement pour le calcul d'augmentation de loyer 2017.

La Régie du logement est un tribunal administratif qui voit depuis des années la polémique et la non-compréhension des locataires lors de la diffusion des ces fameux indices d'augmentation de loyer. C'est pour changer cette mentalité et les confusions qu'elle a décidé de ne plus les diffuser.

"Chaque année, les associations de locataires font la propagande auprès des locataires de n'accepter que l'augmentation de ces indices mais les propriétaires ont des taxes en augmentation, des assurances en hausse et des travaux majeurs dont le retour sur investissement prend plus de 35 ans!" selon Martin Messier Président de l'APQ.

"La Régie du logement existe depuis 1981 et aucun réforme pour améliorer ses résultats, pour aider les propriétaires ou changements majeurs n'a été fait, juste vaguement envisagé par chaque Ministre. La Régie semble être la seule qui souhaite du changement mais encore faudrait-il qu'elle ne soit pas la seule et que ceux qui ont le pouvoir de moderniser une institution plus que poussiéreuse l'appuie par des gestes concrets et non un retour en arrière." d'ajouter l'APQ.

L'APQ espère que Monsieur Coiteux prenne conscience des problèmes des propriétaires de logements locatifs au Québec et fasse plus que de revenir sur cette demande, comme permettre un dépôt de garantie.

"Ces lettres, autant de la part de Monsieur Coiteux que du Protecteur du citoyen, veulent favoriser la discorde et rendent les négociations malsaines." de conclure l'APQ

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 30 ans.

En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'enquête pré-location unique au Québec.



SOURCE Association des propriétaires du Québec

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 09:18 et diffusé par :