Le trafic passagers en hausse de 7 % à Montréal-Trudeau en 2016

MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Aéroports de Montréal a le plaisir d'annoncer que l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal a accueilli un grand total de 16,6 millions de passagers en 2016, ce qui représente une augmentation de 1,1 million ou 6,9 % par rapport à 2015. Pour Montréal-Trudeau, il s'agit d'une septième hausse annuelle consécutive et d'un nouveau record qui lui permet notamment de consolider sa position au troisième rang des aéroports du Canada.

« Depuis quelques années, le transport aérien au Canada vit un véritable âge d'or grâce principalement à la stratégie expansionniste d'Air Canada, aidée par des cours pétroliers et un taux de change avantageux. Aéroports de Montréal est très fière d'avoir planifé et construit à temps les nouvelles installations requises pour pouvoir profiter pleinement de cette croissance, et c'est toute la collectivité montréalaise qui en bénéficie », a déclaré le nouveau président-directeur général, Philippe Rainville.

« Si la tendance se poursuit, notre trafic approchera les 20 milions de passagers en 2020, ce qui fera passer Montréal-Trudeau à un niveau supérieur. Déjà, 2017 augure très bien : la nouvelle liaison quotidienne d'Air Canada entre Montréal et Shanghai, qui débute le 16 février prochain, devrait générer à elle seule quelque 125 000 passagers, dont un grand nombre de touristes chinois, tandis que le réseau d'Air Transat s'étendra jusqu'à Tel Aviv (Israël) », d'ajouter M. Rainville.

Les trois secteurs ont participé à la hausse. Le secteur domestique a causé la plus forte surprise, affichant une hausse de près de 9,7 %, et la route Montréal-Toronto a été particulièrement achalandée. Le secteur international, en augmentation de 5,9 %, est demeuré vigoureux grâce notamment à l'arrivée de nouveaux transporteurs, y compris Air China qui en était à sa première année complète d'exploitation. Les vols sur l'Europe ont également connu un nouveau sommet au cours de l'été en raison de l'offre accrue d'Air Canada, d'Air Transat et des compagnies inernationales. Quant au trafic entre le Canada et les États-Unis, il a vu une hausse de 4,3 % : les destinations de l'Ouest américain (Los Angeles, San Francisco et Las Vegas auxquelles s'est ajouté Denver), ainsi que les trois aéroports new-yorkais, ont fortement tiré la demande vers le haut.

Autre motif de réjouissance, le trafic de correspondance a augmenté encore d'un demi-point environ, à 18,8 %, grâce aux efforts des transporteurs pour développer la plaque tournante de Montréal-Trudeau. En termes absolus, compte tenu de la forte croissance du trafic total, le nombre de passagers en correspondance a bondi d'environ 300 000, passant de 2,8 millions de passagers en 2015 à 3,1 millions en 2016. Les correspondances se font surtout entre les secteurs domestique ou transfrontalier, d'une part, et le secteur international, d'autre part.

À propos d'Aéroports de Montréal

Aéroports de Montréal est l'administration aéroportuaire locale responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement des aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel, depuis 1992. La société emploie quelque 650 personnes qui sont réparties sur les deux sites aéroportuaires. Près de 140 destinations desservies par 30 transporteurs aériens sont accessibles par vol direct au départ de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

