Cégep Vanier - Concours d'étude de cas BDC : 34 collèges participants







Montréal accueillera le plus grand concours canadien d'étude de cas en marketing au niveau collégial

MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La 12e édition du Concours d'étude de cas BDC du Cégep Vanier rassemblera 34 équipes provenant d'écoles de partout au pays pour mesurer leurs connaissances et leurs habiletés en marketing.

Les équipes auront trois heures pour étudier un cas d'entreprise précis et proposer une solution viable en matière de marketing. Six équipes se rendront en finale pour se disputer les trois premiers prix.

BDC est le commanditaire principal de cet événement, le plus grand concours canadien d'étude de cas en marketing au niveau collégial.

Quand :

11 et 12 février 2017

Première partie du concours : le samedi 11 février 2017, de 9 h 45 à 16 h 30

Finale : le dimanche 12 février 2017, 10 h 30

Où :

Courtyard Aéroport de Montréal (Hôtel Marriott)

7000, place Robert-Joncas

Montréal (Québec) H4M 2Z5

SOURCE Banque de développement du Canada

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 09:00 et diffusé par :