Parallel Wireless développe son écosystème de solutions vRAN d'intérieur







La collaboration avec Node-H et Arcadyan Technology Corporation relève les défis du déploiement cellulaire d'intérieur de manière rentable

NASHUA, New Hampshire, le 9 février 2017 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., pionnier qui rend les déploiements de réseaux cellulaires aussi simples et rentables que le Wi-Fi, a annoncé aujourd'hui un développement stratégique de son écosystème cellulaire d'intérieur. La solution conjointe virtualisée conforme aux normes 3GPP (vRAN) combine l'orchestration en temps réel Parallel Wireless HetNet Gateway (HNG) avec les cellules entreprises bimodes à faible coût (UMTS et LTE) d'Arcadyan Technology Corporation (TPE:3596) et le principal logiciel de petites cellules de Node-H. Cette collaboration apporte une solution cellulaire à technologies multiples d'intérieur autoconfigurable et autoorganisable qui est particulièrement rentable, avec un déploiement simple pour les entreprises de toute taille, qu'elles soient privées ou publiques.

Le Small Cell Forum rapporte qu'entre 39 % et 61 % des entreprises rencontrent une faible couverture à l'intérieur. Répondant à ce besoin, la nouvelle collaboration avec Arcadyan et Node-H offrira aux clients le meilleur écosystème d'intérieur global : 3G/4G/Wi-Fi, hébergement neutre, LTE privé, QoS pour la voix et les données, flexibilité pour modifier les bandes opérationnelles, nuage, mobilité transparente, gestion et contrôle, le tout au plus faible coût de déploiement, de maintien et d'expansion.

Faits marquants :

Installation plug and play rapide, rentable pour s'adapter aux entreprises de TOUTE taille :

Avec la passerelle Parallel Wireless HetNet Gateway, le déploiement passe de plusieurs jours à quelques heures, tout en éliminant la nécessité d'une planification des RF et d'une intégration poussée du système. La HNG permet une autoconfiguration des vRAN d'entreprise, réduisant les coûts de déploiement à quelques cents par pieds carrés.

Technologie multiple, multiporteuse (3G/4G) + Wi-Fi :

La solution vRAN utilise la HNG de Parallel Wireless pour apporter toutes les fonctionnalités des passerelles 3G et 4G nécessaires associées à un réseau autoorganisable (SON) en temps réel sur une plateforme commerciale standard unique afin de réduire les dépenses d'investissement de déploiement initiales et les dépenses d'exploitation continues tout en offrant des services à technologies multiples.

Expérience de l'utilisateur final homogène et sécurisée pour la voix 3G/4G/Wi-Fi, les services d'urgence et les données

La HNG permet des services de voix multiples, et notamment la VoLTE, la voix 3G, la VoWiFi, la PTT, pour donner aux entreprises la flexibilité sur les services de voix à utiliser aujourd'hui et demain. La HNG permet une atténuation des interférences en temps réel pour améliorer la QoS et livrer des transferts intercellulaires transparents à l'intérieur et à l'extérieur.

Maintenance mains libres à faible coût et expansion du réseau

Le SON en temps réel à technologies multiples sur HNG offre une automatisation du réseau et une programmabilité tout en permettant une maintenance continue mains libres qui réduit les dépenses en exploitation tout en améliorant les performances du réseau.

Nouvelle création de services (LTE privé, IdO, bâtiments intelligents) et prêt pour la 5G

Cette solution pour entreprise repensée améliore non seulement la couverture à l'intérieur à un coût significativement réduit, mais apporte également une nouvelle offre de services pour les opérateurs et les propriétaires d'entreprises dans le secteur des bâtiments intelligents ou de l'IdO par exemple. Avec des capacités MOCN (réseau central partagé par plusieurs exploitants) sur HNG, les opérateurs peuvent offrir des capacités de LTE privé avec un routage sécurisé du trafic en fonction des performances du réseau ou du profil de l'utilisateur. Elle fournit également une plateforme d'analyse pour apporter des informations opérationnelles détaillées ou monétiser des expériences clients.

L'annonce d'aujourd'hui est soutenue par des essais de plusieurs clients dans les régions EMEA et APAC.

Citations à l'appui

Un haut représentant d'Arcadyan a déclaré : « Arcadyan développe des produits avec l'utilisateur final à l'esprit. Nous sommes engagés à poursuivre la technologie de haute qualité. Notre décision de nous associer à Parallel Wireless a été guidée par notre confiance en l'innovation de la société et le niveau d'engagement de l'équipe envers la réussite de ses clients. Ce partenariat renforce notre leadership dans le marché cellulaire et ouvre des opportunités mondiales supplémentaires pour les solutions cellulaires d'intérieur à technologies multiples ».

Le PDG de Node-H, Mike Cronin, a déclaré : « Le monde des entreprises est de plus en plus dépendant de la mobilité omniprésente, homogène, haut débit et sécurisée. Le service mobile de qualité supérieure au bureau est dorénavant essentiel avec des réseaux d'intérieur nécessitant de multiples technologies, une installation plug and play, une flexibilité en matière de configuration et une évolutivité pour la 5G. En étendant son portefeuille, Parallel Wireless s'adresse au segment des entreprises avec une architecture virtualisée évolutive, ouverte et flexible au service de l'entreprise à travers des technologies réseau hétérogènes, du Wi-Fi au cellulaire 3G et 4G. »

Rajesh Mishra, fondateur et directeur technique de Parallel Wireless a déclaré : « Cette collaboration stratégique avec Node-H et Arcadyan offre une innovation de bout en bout à travers les architectures réseau d'intérieur, et notamment d'entreprise, IdO et 5G avec des petites cellules efficaces plus petites et plus compactes, définies par logiciel, entièrement orchestrées et à technologies multiples afin d'offrir une couverture et une capacité QoS à une fraction du prix ».

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless repense le marché de l'architecture sans fil, permettant aux opérateurs téléphoniques de déployer n'importe quel réseau cellulaire G de manière aussi simple et rentable que le Wi-Fi d'entreprise, que ce soit pour le milieu rural, les entreprises, la sécurité publique, la communication intermachines, les villes intelligentes ou les zones urbaines denses. Actuellement, la société est en déploiement de production ou réalise des essais avec de grandes entreprises de premier plan sur les six continents. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en RAN virtualisés (vRAN) à technologies multiples ont été récompensées par 27 prix de l'industrie. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.parallelwireless.com

