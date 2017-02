EXFO remporte le prix Frost & Sullivan 2016 du leadership de marché pour les instruments portatifs de test sur fibre optique







QUÉBEC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) a le plaisir de vous annoncer que le prix Frost & Sullivan 2016 du leadership de marché pour les instruments portatifs de test sur fibre optique lui a été décerné pour la sixième année consécutive.

Grâce à son offre innovante de produits et à son développement dans les segments de marché en croissance, EXFO a continué à maintenir sa position de leader. Nous détenons 35,9 % des parts du marché, soit une hausse de 1,5 % par rapport à l'année dernière (34,4 %).

Pour le prix du leadership de marché, Frost & Sullivan a mis en avant les performances exceptionnelles d'EXFO grâce à cinq critères essentiels : l'excellence de la stratégie de croissance, l'excellence en matière de mise en oeuvre, l'image de marque, l'utilisation de la technologie et la qualité de l'expérience en matière de service à la clientèle.

EXFO a établi sa stratégie de croissance sur la mise en oeuvre de solutions innovantes, comme son nouveau mesureur d'atténuation optique (OLTS), sa nouvelle gamme de réflectomètres optiques temporels (OTDR) et ses sondes d'inspection de fibres entièrement automatisées, qui répondent parfaitement aux problèmes que rencontrent les opérateurs et les fournisseurs de Web 2.0 lors de la transformation de leurs réseaux (longue distance, métropolitains/liaisons mobiles, centres de données interconnectés et applications FTTH/FTTA/C-RAN à haut débit). EXFO a également développé sa propre solution d'automatisation et de conformité des processus : TestFlow, qui orchestre et automatise les procédures complexes et permet aux clients de partager et vérifier leurs données à l'aide de tableaux de bord d'analyse pertinents et détaillés. Cette solution est très efficace et permet d'augmenter la rentabilité d'un projet.

« L'engagement d'EXFO en matière d'innovation pour le client nous permet de nous différencier dans le secteur et nous sommes fiers d'être reconnus comme le leader sur le marché des instruments portatifs de test sur fibre optique », a affirmé Stéphane Chabot, vice-président des tests et mesures d'EXFO. « Répondre aux besoins des clients grâce à des innovations sans précédent, afin de simplifier la construction, la mise en service, l'entretien, le dépannage et la surveillance des réseaux au quotidien pour les opérateurs a toujours fait partie de nos priorités. »

Pour plus d'informations sur les prix attribués par Frost & Sullivan, visitez le site www.awards.frost.com. Pour tous les détails sur les reconnaissances de l'industrie obtenues par EXFO, visitez la section prix et reconnaissances du site Web EXFO.com.



À propos d'EXFO

EXFO propose des solutions ingénieuses de test de réseaux et d'analyse de données aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web de la planète. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de tests et d'analyses. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

SOURCE EXFO inc.

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 09:00 et diffusé par :