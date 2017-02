La Fondation du cancer du sein du Québec, plus pertinente que jamais au Québec, entièrement vouée à la lutte contre le cancer du sein







MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ) tient à réitérer à ses donateurs, partenaires et à tous celles et ceux qui soutiennent et participent à ses activités depuis plus de vingt ans son statut indépendant à titre d'organisme à but non lucratif oeuvrant au Québec. La FCSQ est fière d'assumer son rôle de chef de file et d'être le seul organisme entièrement voué à la lutte contre le cancer du sein au Québec.

À cet égard, la FCSQ n'est pas visée par la fusion entre la Société canadienne du cancer et la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), qui fut annoncée le 3 février dernier, laquelle regroupe dorénavant les deux entités sous la bannière de la Société canadienne du cancer (SCC). Toutefois, la FCSQ poursuivra sa collaboration actuelle à titre de partenaire à la réalisation de la Course à la vie CIBC en 2017.

Depuis sa création, la FCSQ réinvestit au Québec 100 % des fonds qu'elle collecte. La FCSQ poursuit son travail acharné afin de soutenir les femmes et leurs familles dans toutes les régions du Québec, grâce à ses investissements en recherche et innovation, à travers des programmes d'éducation, de soutien, d'aide financière et de ses campagnes de sensibilisation. La FCSQ s'engage à soutenir la communauté médicale et scientifique du Québec, afin d'offrir à toutes les personnes touchées par le cancer du sein au Québec les soins accessibles les plus avancés et les meilleures chances de survie. C'est une mission que nous poursuivons avec ardeur.

Attentive à son environnement, la FCSQ prendra toujours les meilleures décisions afin de favoriser les intérêts des personnes touchées par le cancer du sein au Québec. Forte des meilleures pratiques de gouvernance et de gestion financière, la FCSQ ne fait pas face aux mêmes enjeux financiers que la SCC et la FCCS, et est gérée avec des coûts administratifs et des collectes de fonds combinées qui sont enviables dans l'industrie. « Une performance que nous entendons maintenir ; les femmes du Québec comptent sur nous pour veiller à leurs intérêts et lutter sans relâche contre le cancer du sein », affirme la PDG de la Fondation du cancer du sein du Québec, Nathalie Tremblay.

La Fondation privilégie les collaborations et est fière de l'impact de ses partenariats avec de grandes institutions telles que le Fonds de recherche du Québec - Santé, la Direction générale de cancérologie, le Consortium québécois sur la découverte du médicament, MEDTEQ, les grands centres hospitaliers et leur fondation (CHUM, CUSM, JEWISH, CHU de Québec, Maisonneuve-Rosemont, Hôpital Charles-Le Moyne, Fondation du cancer des Cèdres) et de nombreux centres hospitaliers régionaux, de même que des partenariats avec d'autres fondations ou organismes des secteurs de la santé ou du cancer du sein, pour des projets particuliers, des bourses de recherches conjointes, des projets d'innovation technologique et des soins de pointes, des programmes de soutien aux personnes à risque génétiquement et bien d'autres grandes collaborations.

L'engagement sincère de la fondation du cancer du sein du Québec, à faire avancer la lutte contre le cancer du sein au Québec est plus pertinent et essentiel que jamais.

