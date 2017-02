Parallel Wireless étend l'écosystème de sa solution vRAN intérieure







Sa collaboration avec Node-H et Arcadyan Technology Corporation relève efficacement les défis du déploiement de la téléphonie cellulaire en intérieur

NASHUA, New Hampshire, 9 février 2017 /CNW/ -- Parallel Wireless, Inc., qui fait figure de pionnier en rendant les déploiements de réseaux cellulaires aussi simples et aussi économiques que le Wi-Fi, a annoncé une expansion stratégique de son écosystème cellulaire intérieur. La solution conjointe virtualisée (vRAN), compatible 3GPP, combine l'orchestration en temps réel de HetNet Gateway (HNG) de Parallel Wireless avec des cellules d'entreprise à faible coût (UMTS et LTE) d'Arcadyan Technology Corporation (TPE : 3596) et les logiciels à petites cellules leader de Node-H. Cette collaboration donne une solution cellulaire multi-technologie intérieure, à configuration et à optimisation automatiques, très économique et facile à déployer, pour les entreprises de toutes tailles, privées ou publiques.

Selon un rapport du Small Cell Forum, entre 39 % et 61 % des entreprises sont en proie à une mauvaise couverture à l'intérieur. Répondant au besoin sous-jacent, la nouvelle collaboration avec Arcadyan et Node-H offrira aux clients le meilleur de l'ensemble de l'écosystème intérieur : 3G/4G/Wi-Fi, hébergement neutre, LTE privé, QoS pour voix et données, flexibilité de changement des bandes opérationnelles, nuage, mobilité sans rupture, gestion et contrôle, le tout au moindre coût de déploiement, de maintenance et d'extension.

Points saillants :

Installation rapide, économique, prête à l'emploi pour entreprises de TOUTES tailles :

Avec la passerelle HetNet (HetNet Gateway, ou HNG) de Parallel Wireless, le délai de déploiement est réduit, de quelques jours à quelques heures, et la nécessité d'une planification RF et d'une intégration système étendue est aussi éliminée. En milieu d'entreprise, quelle qu'en soit la taille, la solution vRAN, grâce à la passerelle HNG, est à configuration automatique, ce qui réduit le coût de déploiement à quelques sous par pied carré.

Multi-technologie, multi-porteuse (3G/4G) + Wi-Fi :

La solution vRAN utilise la HNG de Parallel Wireless pour fournir toutes les fonctionnalités de passerelle 3G et 4G requises avec SON en temps réel sur une seule plateforme COTS pour réduire les dépenses de déploiement initial (CAPEX) et les dépenses d'exploitation (OPEX) en cours tout en fournissant des services multi-technologies.

Expérience utilisateur transparente et sécurisée pour la voix, les services d'urgence et les données 3G/4G/Wi-Fi

La passerelle HNG permet plusieurs services vocaux tels que VoLTE, voix 3G, VoWiFi, PTT, donnant à l'entreprise la flexibilité de déterminer les services vocaux à utiliser aujourd'hui et à l'avenir. La passerelle HNG permet d'atténuer les interférences en temps réel, améliorant la qualité du service (QoS) et assurant les transferts sans rupture à l'intérieur et à l'extérieur.

Entretien ou extension du réseau mains-libres à faible coût

Sur HNG, le SON multi-technologie en temps réel permet l'automatisation et la programmabilité du réseau tout comme la maintenance courante mains-libres, ce qui réduit les coûts d'exploitation en cours et améliore les performances du réseau.

Création de nouveaux services (LTE privé, IdO, bâtiment intelligent) et prête à l'adoption 5G

Cette solution d'entreprise repensée n'améliore pas seulement la couverture intérieure à un coût sensiblement réduit; elle permet aussi de nouvelles offres de services, comme le bâtiment intelligent et IdO, à l'intention des opérateurs et des propriétaires d'entreprises. Avec la capacité MOCN sur HNG, les opérateurs peuvent offrir une capacité LTE privé avec routage sécurisé du trafic en fonction de la performance du réseau ou du profil utilisateur. Elle fournit également une plateforme d'analyse permettant de recueillir des informations opérationnelles ou de monétiser les expériences clients.

L'annonce d'aujourd'hui est appuyée par de nombreux essais clients dans les régions EMEA et APAC.

Déclarations à l'appui

Commentant la collaboration, un cadre dirigeant d'Arcadyan a déclaré : « Arcadyan développe des produits en gardant l'utilisateur final à l'esprit et en restant fidèle à notre vision caractérisée par la poursuite de technologie de haute qualité. Notre décision de nous associer à Parallel Wireless a été motivée par notre confiance dans sa capacité d'innover et le niveau d'engagement de son équipe envers la réussite des clients. Ce partenariat renforce notre leadership sur le marché des téléphones cellulaires et ouvre d'autres opportunités mondiales pour les solutions cellulaires multi-technologies en intérieur. »

Mike Cronin, chef de la direction de Node-H, a déclaré : « Le monde des affaires dépend de plus en plus de la mobilité omniprésente, transparente, à débit élevé et sécurisée. Le service mobile au bureau, de qualité supérieure, est maintenant essentiel du fait que les réseaux intérieurs nécessitent de multiples technologies, une installation prête à l'emploi, la flexibilité de configuration et l'évolutivité 5G. En élargissant son portefeuille, Parallel Wireless répond aux besoins des entreprises en leur offrant une architecture virtualisée, extensible, ouverte et flexible adaptée aux technologies de réseau hétérogènes, du Wi-Fi au cellulaire 3G et 4G. »

Rajesh Mishra, fondateur et chef de la technologie de Parallel Wireless, confie : « Cette collaboration stratégique avec Node-H et Arcadyan offre une innovation de bout en bout dans toutes les architectures de réseaux intérieurs, y compris l'entreprise, IdO et 5G, avec des petites cellules multi-technologies entièrement orchestrées et définies par logiciel, de taille restreinte, les plus compactes et efficaces, pour offrir une couverture et une capacité QoS à une fraction du coût. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless repense le marché de l'architecture sans fil, permettant aux opérateurs téléphoniques de déployer les réseaux cellulaires toute génération de manière aussi simple et aussi économique que le Wi-Fi d'entreprise, que ce soit pour la connectivité rurale, la sécurité publique, la communication intermachines, les villes intelligentes ou les zones urbaines denses. Actuellement, la société est en mise en production ou mène des essais avec de grandes entreprises de premier plan sur les cinq continents. Parallel Wireless est lauréate de 27 prix de l'industrie saluant son innovation et son excellence dans les réseaux RAN multi-technologies virtualisées (vRAN). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.parallelwireless.com.

