Faits saillants du deuxième week-end du Bal de Neige







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 9 fév. 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

Les réjouissances du 39e Bal de Neige se poursuivent, sans compter les nombreuses autres activités qui seront de nouveau offertes en ce deuxième week-end.

Voici ce qui attend les visiteurs du 10 au 12 février. Veuillez consulter notre calendrier d'activités, notre compte Facebook ou Twitter pour les avis de changement ou d'annulation d'activité.

Reflets de glace, au parc de la Confédération : Osez rêver!

Le parc de la Confédération se remplira encore de belles sculptures et de sourires ce week-end. Il accueillera, entre autres, des sculpteurs sur glace professionnels qui se mesureront les uns aux autres dans le cadre du Championnat de sculpture sur glace et il sera le théâtre du populaire concours de sculpture sur glace « Défi du public ». C'est également samedi qu'aura lieu le concert signature Canada 150 dans le cadre des concerts Sous-Zéro. Sur scène : le DJ Dash, les Dakhká Khwáan Dancers, Sarah MacDougall, Elisapie, Johnny Issaluk et David Serkoak. Enfin, la soirée culminera avec la prestation du DJ Sandy Duperval.

Les festivaliers auront plusieurs choix d'activités pour profiter pleinement de l'hiver :

Bouger au son de la musique électrisante d'Alx Veliz, du DJ Domeno et de Trevor Guthrie vendredi soir à la scène CIBC, dans le cadre des concerts Sous-Zéro. Trevor Guthrie offrira une prestation spéciale pour rendre hommage aux anciens combattants en ce 100 e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Il dévoilera, entre autres, une impressionnante sculpture fabriquée à partir de 100 blocs de glace.

anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Il dévoilera, entre autres, une impressionnante sculpture fabriquée à partir de 100 blocs de glace. Assister au spectacle musical pour enfants « Les Petites Tounes » à la scène CIBC.

Admirer le talent artistique des Dakhká Khwáan Dancers et Bourask pendant les spectacles Ça Bouge! à la scène CIBC.

Prendre un goûter et un chocolat chaud gratuits à la Cabane Enbridge.

Apprendre tous les secrets de la sculpture sur glace grâce à une démonstration de la Société canadienne des sculpteurs sur glace.

Admirer d'imposantes sculptures de glace : l'Ours polaire, une oeuvre présentée par le Musée canadien de la nature, et une structure de 80 blocs créée sur le thème « Explorez 150 », présentée par TakingITGlobal.

Contempler l'exposition de photos de Parcs Canada intitulée « Épique. Arctique. Monts Torngat », qui montre le Grand Nord canadien sous ses plus belles facettes.

Découvrir la culture inuit avec Nunavut Sivuniksavut et le conteur Michael Kusugak.

Voir l'exposition Canada C3 de la fondation Students on Ice dans la zone arctique, qui présente un périple maritime de 150 jours d'un bout à l'autre du pays.

Rencontrer des amuseurs publics qui se promèneront dans le parc : Kumpa'nia, Oiseaux et Peuple de glace.

Assister à des démonstrations culinaires et déguster des biscuits et du chocolat chaud au Café de glace Metro.

Créer des sculptures avec des blocs de glace colorés et participer à la création d'une mosaïque collective, une activité présentée par la Galerie d'art d'Ottawa qui risque de plaire aux enfants.

Écouter des légendes et des contes autour d'un feu racontés par les personnages historiques du Musée Bytown.

S'amuser à découvrir comment les reptiles survivent à nos hivers froids et chercher sous la glace un petit cadeau spécial de la part du Musée canadien de la nature.

La fête continue tout près du parc, à la place Marion-Dewar. Cette fois, les visiteurs pourront participer au concours vidéo « Voici mon Canada », un projet pancanadien présenté par Historica Canada, et assister à un concert de musique militaire intérieur à la place Jean-Pigott. De plus, la plupart des activités offertes pendant le premier week-end seront encore présentées. Mentionnons, entre autres, les spectacles de patinage OLG avec l'invité spécial Liam Firus et le DJ Rodrigo dans la bulle OLG, le groupe de percussions Baratanga!, la sculpture de glace de 50 blocs de l'Union européenne ainsi que les activités de célébration de la ringuette au Canada.

Le Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier : Explorez nos paysages canadiens

Les festivaliers seront comblés une fois de plus ce week-end au Domaine des flocons. S'ajoute à la programmation l'activité Joie de vivre!, présentée par Tourisme Outaouais, Gatineau 2017 et le Salon du livre de l'Outaouais, qui invite les familles à participer à des ateliers de bricolage et à un concours de dessin, ainsi qu'à rencontrer une artiste bédéiste. Les familles pourront aussi danser et chanter au rythme de la musique traditionnelle de Louis Racine et de ses musiciens à la Maison Charron. Les visiteurs auront également l'occasion de pédaler sur les Vélos musicaux, qui leur permettront de remixer les chansons de leurs artistes préférés.

Les visiteurs auront beaucoup d'autres options pour s'amuser entre amis ou en famille :

Découvrir la culture autochtone et s'amuser au Village autochtone.

En apprendre plus sur le Raccordement du Grand Sentier Transcanadien, à la Maison Charron.

S'initier au ski alpin (activité pour les enfants de 5 à 8 ans).

Admirer l'impressionnante projection d'art numérique mettant en scène la belle Terre-Mère, le personnage de MosaïCanada qui se transforme au gré des saisons.

Visiter la Zone des bouts de chou, où les petits peuvent dépenser leur énergie.

Jouer à des versions géantes de jeux, comme le tic-tac-toe.

Dévaler les très populaires super glissades du Bal de Neige (Chinook, IceBerg, Glacier et Bout de chou)

Tenter de retrouver son chemin dans le labyrinthe de neige Canada 150.

Assister à un spectacle extrême d'acrobaties aériennes et de trampo-mur qui met en vedette des artistes du Cirque du Soleil.

Rencontrer la famille Glamotte, les adorables mascottes poilues du Bal de Neige.

Faire un parcours à obstacles avec les animateurs de Motivate Canada.

Voir en action le surprenant duo de gigue folklorique « En 2 temps ».

Rencontrer des personnages hauts en couleur qui se promènent sur le site : Pat Patin et Manon en ski.

Se promener en traîneau à chiens.

Traverser le parc les pieds dans le vide, grâce à la méga tyrolienne gratuite du Bal de Neige.

La patinoire du canal Rideau : 47e saison de patinage!

Ce samedi aura lieu la 37e Course de lits Accora Village, un classique du Bal de Neige, sur la patinoire du canal Rideau. Cette année, près de 50 équipes participeront à cette course de lits modifiés, offrant un spectacle pour le moins impressionnant. Il y aura aussi des concours, dont celui du meilleur costume!

Les activités offertes pendant le premier week-end seront de nouveau présentées. Voici ce que les visiteurs pourront faire :

Apprendre à patiner en suivant l'une des leçons de patinage Nokia gratuites.

Siroter une bonne boisson chaude ou se reposer à la Station du Bus-O-Neige OLG, et regarder des spectacles sur la scène OLG.

S'amuser dans la Zone interactive Pepsi en faisant une course à obstacles et d'autres activités.

L'Aire de repos Nokia, à la rue Concord, et l'Aire de repos CIBC, à l'avenue Fifth, seront encore une fois les endroits tout indiqués pour prendre une pause et se laisser divertir par des numéros de jonglerie, d'acrobaties, et autres.

Les partenaires du Bal de Neige : pour une programmation encore plus variée!

Cette année, près de 50 partenaires ont mis la main à la pâte pour faire du Bal de Neige une expérience encore plus riche et divertissante. Voici quelques activités qui seront offertes à divers endroits à Ottawa et à Gatineau, pendant le deuxième week-end du Bal de Neige :

Le défi Snowmania « le plus grand nombre de bonhommes de neige faits en une heure », au parc Lansdowne.

La Tournée des saveurs du marché By.

L'exposition « Reptiles : menaçants et magnifiques » présentée par le Musée canadien de la nature.

L'exposition de sculptures de neige « Blizzard ByWard Neig'Art » au marché By.

Neige en folie, à divers endroits dans le quartier Glebe.

Plaisirs d'hiver, au Musée canadien de l'histoire.

Patinage à roulettes pour la famille, au parc Lansdowne.

Rythmes du Blizzard ByWard, au marché By.

Patrimoine canadien est fier de présenter le Bal de Neige grâce au soutien des commanditaires officiels et des partenaires de sites officiels que voici : la Banque CIBC, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, Metro, la Ville de Gatineau, la Ville d'Ottawa, la Commission de la capitale nationale, Enbridge, Nokia, Tigre Géant, l'Hôtel Fairmont Château Laurier, l'Hôtel Westin Ottawa, l'Hôtel Lord Elgin, Parcs Canada, le Musée canadien de la nature, la Galerie d'art d'Ottawa, TakingITGlobal, Historica Canada, OC Transpo et de nombreux autres dont les membres du secteur du tourisme de la région.

Produits connexes

Dévoilement du programme du Bal de Neige de 2017

Liens connexes

Canada.ca/baldeneige

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 09:03 et diffusé par :