Yorbeau débute un programme de forage sur deux projets de métaux de base et d'or

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 fév. 2017) - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX:YRB.A) (la « Société » ou «Yorbeau») est heureuse d'annoncer que deux foreuses sont présentement en activité sur ses propriétés Caribou et Beschefer dans le nord-ouest du Québec. Les deux projets sont respectivement localisés dans le secteur de la mine Casa-Berardi et dans le secteur de la Ceinture de "Detour Lake" où l'exploration connaît une importante hausse des activités depuis quelques mois (Figure 1).

Le projet Caribou est situé dans le nord-ouest du Québec environ 95 km au NE de la ville de La Sarre et est accessible par des routes publiques et forestières menant à l'ancienne mine Estrades. Le programme de forage en cours est localisé le long de l'extension ouest de la mine Estrades où l'exploration effectuée par Cogitore à mené à la découverte en février 2009 d'un nouveau gîte de sulfures massifs. Six forages ont déjà intersecté une mince lentille (feuillet) de sulfures massifs mais de haute teneur; la moyenne pondérée de ces six forages a donné jusqu'à présent des teneurs de 3,3 % Cu, 6,5 % Zn, 1,7 g/t Au et 66,1 g/t Ag sur une longueur de 1,5 mètres. Le programme de forage prévoit 2 500 mètres centrés sur des anomalies géophysiques (conducteurs) à proximité du gîte connu, dans le but d'y rechercher une augmentation des épaisseurs.

La propriété Beschefer est située dans le nord-ouest du Québec, environ 140 Km au NE de la ville de La Sarre et 190 Km à l'ouest de Matagami. La propriété est facilement accessible via les routes publiques et forestières menant à l'ancienne mine Selbaie située à 10 km au nord-ouest de la propriété.

À noter que la propriété est située immédiatement à l'est du gîte B-26 pour lequel Soquem a publié des ressources minérales en 2016 dans un Rapport Technique en conformité aux règlementations NI 43-101. Le gîte B-26 consiste en une minéralisation polymétallique contenant du cuivre, du zinc, de l'or et de l'argent avec des ressources minérales de 6,68 Mt à 1,1 % Cu et 0,5 % Zn dans la catégorie indiquée, et 3,99 Mt à 1,6 % Cu et 0,8 % Zn dans la catégorie inférée. Les roches felsiques hôtes de la minéralisation B-26 ont été identifiées et retracées à travers la propriété Beschefer de Yorbeau. Le programme de forage prévu comprend 3 350 mètres répartis dans 8 sondages pour la vérification d'anomalies géophysiques (conducteurs) localisées généralement le long de l'extension Est du gîte B-26 et de l'empilement de roches felsiques hôtes.

À propos des Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, ont des infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. Yorbeau et Kinross Gold Corporation (« Kinross ») ont récemment signé une convention d'option qui prévoit l'octroi à Kinross d'une option permettant d'acquérir une participation de 100% dans la propriété Rouyn de la Société (voir les communiqués de presse datés des 25 octobre 2016 et 14 décembre 2016).

En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de ressources minérales importantes. La Société détient également la propriété Beschefer, laquelle est adjacente au gisement B-26 de SOQUEM et est située dans une région où l'intérêt pour l'exploration s'accroît.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur le site web de la Société au www.yorbeauresources.com.

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs et les objectifs sont des énoncés prospectifs qui peuvent contenir certains éléments impliquant des risques et des incertitudes. Rien ne saurait garantir que de tels énoncés s'avéreront exacts. Les événements et résultats réels pourraient grandement différer des prévisions et attentes exprimées par la société.

