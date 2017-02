Le Canada a choisi Weatherhaven pour son programme de système d'abri pour le quartier général







Cette conception canadienne de nouvelle génération pourrait devenir une nouvelle norme mondiale

VANCOUVER, le 9 févr. 2017 /CNW/ - Hier, le gouvernement du Canada a annoncé avoir retenu Weatherhaven comme soumissionnaire pour son système d'abri pour le quartier général pour une valeur de 168 millions de dollars.

Dans le cadre du programme de système d'abri pour le quartier général, le ministère de la Défense nationale va acquérir 1 435 systèmes d'abri tactiques de type tente et pourra en acquérir 338 supplémentaires plus tard. Le contrat inclut également les composants d'éclairage, de revêtement de sol et de CVCA utilisés par les Forces armées canadiennes lors d'opérations de déploiement au Canada et à l'étranger. Le programme prévoit également une période initiale de soutien en service, ainsi que la possibilité de contracter des années supplémentaires. La valeur potentielle du contrat peut atteindre 350 millions de dollars (hors taxes).

Ces systèmes d'abri tactiques sont conçus pour être montés et déplacés rapidement. Ils sont également résistants et bénéficient de propriétés thermiques permettant d'affronter des conditions environnementales extrêmes. La conception compacte et modulaire unique de ces abris permet de les utiliser comme postes des opérations ou de commandement dans le cadre d'une aide humanitaire ou d'une mission de maintien de la paix. Afin de maximiser l'efficacité et les coûts de maintenance, les parties constituantes sont interchangeables.

« La société Weatherhaven est honorée d'avoir été choisie pour proposer cette conception canadienne de pointe aux Forces armées canadiennes dans le cadre du programme d'abri pour le quartier général, » déclare Ray Castelli, chef de la direction de Weatherhaven, « Cette conception associe la résistance et la durabilité dans des conditions extrêmes, qui sont les marques de fabrique de Weatherhaven, à un montage et une mobilité rapides, qui font de ce type d'abri véritablement une solution de nouvelle génération. »

L'offre de Weatherhaven proposait le meilleur rapport qualité-prix face à ses nombreux concurrents du monde entier. Elle a fait l'objet d'une évaluation technique, financière et industrielle par le département dédié aux services et marchés publics du Canada.

En tant que fournisseur de longue date du ministère de la Défense nationale, le modèle d'affaires fabriqué au Canada de Weatherhaven consiste à concevoir, à fabriquer et à fournir le meilleur kit possible pour le Canada, puis de développer un marché d'exportation assez important pour mettre à profit cette solution de nouvelle génération. La société nourrit de grands espoirs quant au potentiel de ce nouveau système d'abri tactique sur le marché mondial et se réjouit de fournir le meilleur kit possible aux femmes et aux hommes des Forces armées canadiennes.

Pour obtenir de plus amples renseignements : Le gouvernement du Canada achètera de nouveaux systèmes d'abri portables

Weatherhaven Global Resources Ltd., dont le siège se trouve à Coquitlam (C.-B., Canada), est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes d'abri de type conteneur et à parois souples à usage militaire, commercial, humanitaire et médical à travers le monde. Depuis plus de 30 ans, la société a conçu, produit et installé des systèmes de la plus haute qualité, tout en faisant preuve de la plus faible empreinte environnementale dans toutes ses solutions d'abri, dans tous les coins du monde. Déployée dans plus de 50 pays et sur sept continents, la marque Weatherhaven est renommée dans le monde entier pour sa résistance, sa protection climatique et sa capacité de redéploiement.

