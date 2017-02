Exclusive Resorts annonce de nouveaux voyages d'une vie







Exclusive Resorts élargit son offre voyages avec huit nouvelles destinations exotiques

DENVER, 9 février 2017 /CNW/ -- Exclusive Resorts prend de l'élan en annonçant huit nouveaux voyages d'une vie, étoffant encore son portefeuille sans pareil comptant à l'échelle mondiale plus de 400 résidences de luxe et de plages d'expérience, une nouvelle offre qui fera le bonheur des familles friandes d'aventures -- des voyages à faire absolument -- au fil des visites sur six des sept continents, guidées par des spécialistes.

Photo : http://mma.prnewswire.com/media/462263/Exclusive_Resorts_whale_sharks.jpg

Parmi les moments forts à vivre figurent la plongée sous-marine dans la péninsule du Yucatan, en compagnie des requins blancs, la plongée en scaphandre autonome dans la Grande barrière de Corail d'Australie et la randonnée sur glace à travers le parc national des Glaciers de la Patagonie.

« Les voyages d'une vie que propose le Club nous distinguent réellement », affirme Cathy Ross, chef de la direction. « Notre cru 2018 a été conçu pour faire éclore de nouveaux liens entre amis et proches de même que des personnes de différentes cultures rencontrées en cours de route. Nous nous occupons des difficultés, rendant plus accessibles les lieux bien loin des sentiers battus, de sorte que vous et votre famille peuvent profiter pleinement de ce qui compte le plus, le temps passé ensemble. »

Conçu exclusivement pour les membres d'ER, chaque voyage est chapeauté par l'un des guides dédiés du Club, assisté par des partenaires de tourisme primés. Au tableau des destinations 2018 figurent :

Tanzanie - Cette excursion immersive de neuf jours commence par un vol privé nolisé (aviation de brousse) vers le lac Manyara, suivi d'une visite à une école locale et à une bananeraie, d'une excursion dans le cratère Ngorongoro, d'un safari dans le Serengeti et de quelques jours de détente à Zanzibar .

- Cette excursion immersive de neuf jours commence par un vol privé nolisé (aviation de brousse) vers le lac Manyara, suivi d'une visite à une école locale et à une bananeraie, d'une excursion dans le cratère Ngorongoro, d'un safari dans le Serengeti et de quelques jours de détente à . Yucatan - Nagez à portée de main des plus grands poissons de la mer, lesquels peuvent mesurer 45 pieds de longueur et peser jusqu'à 15 tonnes. Au cours de ce voyage de six jours, vous pouvez également profiter d'une tournée de requins-baleines, opter pour une rencontre passionnante de requins-baleines et terminer l'aventure avec un cocktail dinatoire sur une plage isolée.

- Nagez à portée de main des plus grands poissons de la mer, lesquels peuvent mesurer 45 pieds de longueur et peser jusqu'à 15 tonnes. Au cours de ce voyage de six jours, vous pouvez également profiter d'une tournée de requins-baleines, opter pour une rencontre passionnante de requins-baleines et terminer l'aventure avec un cocktail dinatoire sur une plage isolée. Rivière du Mékong - Descendez doucement le Mékong et profitez d'une visite des plus beaux sites de Hô-Chi-Minh-Ville, suivie d'un cours de cuisine privé, d'une immersion culturelle au sein d'une famille vietnamienne locale, d'une expérience de tissage de soie, d'une visite du marché à Phnom Penh et d'une exploration archéologique d'Angkor Wat.

- Descendez doucement le Mékong et profitez d'une visite des plus beaux sites de Hô-Chi-Minh-Ville, suivie d'un cours de cuisine privé, d'une immersion culturelle au sein d'une famille vietnamienne locale, d'une expérience de tissage de soie, d'une visite du marché à et d'une exploration archéologique d'Angkor Wat. Argentine - Découvrez la saveur de l'Argentine en participant à un cours privé de tango, à une excursion exclusive au lac Nahuel Huapi, à un cours de polo dispensé dans un domaine de premier ordre et à une randonnée sur glace autour du parc national Los Glaciares.

- Découvrez la saveur de l'Argentine en participant à un cours privé de tango, à une excursion exclusive au lac Nahuel Huapi, à un cours de polo dispensé dans un domaine de premier ordre et à une randonnée sur glace autour du parc national Los Glaciares. Australie - Découvrez la beauté et la culture de l'Australie au cours de ce voyage de 12 jours offrant la plongée en apnée à la Grande barrière de Corail, une visite à la Galerie d'art Janbal et une montée dans le port de Sydney .

- Découvrez la beauté et la culture de l'Australie au cours de ce voyage de 12 jours offrant la plongée en apnée à la barrière de Corail, une visite à la Galerie d'art Janbal et une montée dans le port de . Les Rocheuses canadiennes - Cette expédition familiale de neuf jours parcourt les Rocheuses canadiennes et prévoit plusieurs escales : descente des eaux vives de la rivière Kicking Horse, balade en vélo à Banff , héli-randonnée au-dessus de la rivière Bow et dîner « de la ferme à la table » au Sky Bistro.

- Cette expédition familiale de neuf jours parcourt les Rocheuses canadiennes et prévoit plusieurs escales : descente des eaux vives de la rivière Kicking Horse, balade en vélo à , héli-randonnée au-dessus de la rivière Bow et dîner « de la ferme à la table » au Sky Bistro. Croisière sur le Danube - Flottez sur le Danube et, chemin faisant, profitez du temps pour errer dans Budapest , puis déguster de la bière à Krems, savourer en privé, à Vienne, « Le Baiser » de Gustav Klimt et, pour terminer, participer à une balade en vélo à travers la pittoresque vallée Wachau.

- Flottez sur le Danube et, chemin faisant, profitez du temps pour errer dans , puis déguster de la bière à Krems, savourer en privé, à Vienne, « » de Gustav Klimt et, pour terminer, participer à une balade en vélo à travers la pittoresque vallée Wachau. France - Mangez et buvez à votre santé au cours de ce voyage gastronomique de huit jours en France : dîner privé en croisière sur la Seine, visite des célèbres marchés d'aliments de Paris , dégustation de champagne à Hautvillers et visite des vignobles de la région du Médoc.

À ce jour, la Collection vacances du Club compte plus de 120 des meilleures destinations touristiques au monde.

À propos d'Exclusive Resorts :

Les discussions éphémères lors des repas sont à peu près aussi proches que beaucoup d'entre nous vivons les liens affectifs au sein de la famille dans notre vie quotidienne mouvementée. Chez Exclusive Resorts, nous offrons des plages d'expérience uniques à partager en famille pour renforcer nos liens avec amis et proches. Du repos-vacances sur la plage à une aventure hors des sentiers battus, notre portefeuille de résidences et d'expérience de luxe -- plus de 400 -- vous assure repos, détente et ressourcement. Nous nous occupons de chaque détail, avec soin, des équipements cinq étoiles dans votre résidence de luxe aux itinéraires personnalisés, afin que votre séjour se déroule sans tracas, votre seule exigence quotidienne étant bien entendu de vous s'amuser. Depuis sa fondation en 2002 et son rachat en 2004, par Steve Case et Revolution Places, le Club se réjouit d'avoir offert plus de 200 000 vacances au goût de ses membres avertis. Pour en savoir plus sur Exclusive Resorts, visitez notre site exclusiveresorts.com ou appelez-nous au 844.609.8684, et suivez Exclusive Resorts sur Facebook, Instagram et Twitter.

